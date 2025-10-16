Orsa vinnare mot Häradsbygden – avgjorde i förlängningen

Orsa-seger med 3–2 efter förlängning

Oscar Ytterbring matchvinnare för Orsa

Tredje raka segern för Orsa

Matchen i U18 division 1 västra B herr mellan hemmalaget Orsa och gästande Häradsbygden var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Oscar Ytterbring, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Orsa–Häradsbygden – mål för mål

Första perioden blev mållös. Häradsbygden gjorde 0–1 genom Axel Nauclér efter 1.23 i andra perioden.

Orsa kvitterade till 1–1 genom Jakob Jerkgård med 2.42 kvar att spela av perioden. Orsa tog ledningen med 2–1 genom Ludwig Grudd efter 6.13 i tredje perioden.

Häradsbygden kvitterade till 2–2 genom Noah Jakobsson efter 10.12 av perioden. Stor matchhjälte för Orsa blev Oscar Ytterbring som 3.33 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Orsa ligger på första plats i tabellen efter matchen medan Häradsbygden ligger på andra plats.

Lagen möts på nytt i Clas Ohlson Foundation Arena den 27 november.

Orsa tar sig an Ludvika/Smedjebacken i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. Häradsbygden möter samma dag 12.00 Avesta hemma.

Orsa–Häradsbygden 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.23) Axel Nauclér (Albin Engelmark, Nils Larsson), 1–1 (37.18) Jakob Jerkgård (Leon Tångring, William Enlund).

Tredje perioden: 2–1 (46.13) Ludwig Grudd, 2–2 (50.12) Noah Jakobsson (Simon Fallström).

Förlängning: 3–2 (63.33) Oscar Ytterbring (Vilmer Gräll).

Nästa match:

Orsa: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 19 oktober

Häradsbygden: Avesta BK, hemma, 19 oktober