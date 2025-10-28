Orsa vann i förlängningen mot Valbo J20

Orsa segrade – 4–3 efter förlängning

Orsas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kevin Sahlman med två mål för Orsa

Orsas väg till seger mot Valbo J20 hemma i U20 region väst herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Orsa avgöra till 4–3 (1–0, 0–2, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Samuel Nissas blev matchhjälte för Orsa med sitt mål i förlängningen.

Segern var Orsas fjärde på de senaste fem matcherna.

Kevin Sahlman tvåmålsskytt för Orsa

Kevin Sahlman gjorde 1–0 till Orsa efter 13.50 på pass av Nick Himmelstrand och Lukas Turesson-Backman. Benjamin Wettervik låg sen bakom vändningen till 1–2 för Valbo J20 med två raka mål. Kevin Sahlman och Alfred Vallin gjorde att Orsa vände till underläget till ledning med 3–2.

Valbo J20 kvitterade till 3–3 genom Elias Östlin i tredje perioden. I förlängningen tog det 1.52 till Orsa avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Samuel Nissas, framspelad av Vincent Lanfjärd Risberg och Noah Svensson.

Det här var Orsas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Valbo J20:s andra uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Valbo J20 är sist, på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Orsa IK med 5–2.

Lördag 1 november möter Orsa Borlänge borta 12.00 och Valbo J20 möter Hudiksvall hemma 16.20.

Orsa–Valbo J20 4–3 (1–0, 0–2, 2–1, 1–0)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (13.50) Kevin Sahlman (Nick Himmelstrand, Lukas Turesson-Backman).

Andra perioden: 1–1 (26.23) Benjamin Wettervik (Benjamin Skogsberg Olsson, Emil Hedin), 1–2 (31.21) Benjamin Wettervik (Felix Åkerson, Hannes Tupakka).

Tredje perioden: 2–2 (41.23) Kevin Sahlman (Nick Himmelstrand, Pontus Allmungs), 3–2 (50.46) Alfred Vallin (Pontus Allmungs, Malte Willford), 3–3 (52.16) Elias Östlin (Carl Öhman, Felix Åkerson).

Förlängning: 4–3 (61.52) Samuel Nissas (Vincent Lanfjärd Risberg, Noah Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 4-0-1

Valbo J20: 1-2-2

Nästa match:

Orsa: Borlänge HF, borta, 1 november

Valbo J20: Hudiksvalls HC, hemma, 1 november