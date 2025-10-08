Orsa vände underläge till seger

Seger för Orsa med 5–3 mot Malung

Samuel Nissas matchvinnare för Orsa

Tredje raka förlusten för Malung

Orsa hade problem och låg under med 2–3 efter två perioder i matchen i U20 region väst herr mot Malung i Orsa Ishall. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 5–3 för hemmalaget Orsa.

Grums nästa för Orsa

Malung startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Alfred Thorén och Samuel Frisk Wesström innan Orsa svarade och gjorde 2–1 genom Kevin Sahlman. Malung utökade ledningen igen genom Ludvig Eljas efter 4.02 i andra perioden.

Orsa reducerade dock till 2–3 genom Noel Berglinn med 2.16 kvar att spela av perioden. Orsa gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3 inom bara 5.57. 4–3-målet kom med bara 3.10 kvar att spela genom Samuel Nissas. Och med 52 sekunder kvar att spela kom också 5–3 genom Wiggo Rauch.

Orsas Liam Nordvall hade tre assists.

För Orsa gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Malung är på sjätte plats.

Orsa tar sig an Grums i nästa match hemma lördag 11 oktober 12.00. Malung möter samma dag 13.00 Hudiksvall borta.

Orsa–Malung 5–3 (1–2, 1–1, 3–0)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (13.31) Alfred Thorén, 0–2 (18.57) Samuel Frisk Wesström (Måns Gyllensten, Artur Yanchalouski), 1–2 (19.55) Kevin Sahlman (Noel Berglinn, Liam Nordvall).

Andra perioden: 1–3 (24.02) Ludvig Eljas, 2–3 (37.44) Noel Berglinn (Vincent Lanfjärd Risberg, Noah Svensson).

Tredje perioden: 3–3 (53.11) Isac Hedberg (Wiggo Rauch, Liam Nordvall), 4–3 (56.50) Samuel Nissas (Vincent Lanfjärd Risberg), 5–3 (59.08) Wiggo Rauch (Liam Nordvall, Isac Hedberg).

Nästa match:

Orsa: Grums IK Hockey, hemma, 11 oktober

Malung: Hudiksvalls HC, borta, 11 oktober