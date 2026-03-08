Orsa-seger i toppmötet med Borlänge Hockey 2

Seger för Orsa med 4–2 mot Borlänge Hockey 2

Orsas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oscar Ytterbring matchvinnare för Orsa

Två topplag möttes i U18 division 1 västra B vår under söndagen när Orsa tog emot tredjeplacerade Borlänge Hockey 2. Orsa vann matchen med 4–2 (3–1, 1–0, 0–1).

Segern var Orsas sjätte på de senaste sju matcherna.

Orsa–Borlänge Hockey 2 – mål för mål

Orsa tog ledningen i början av första perioden genom Wilhelm Jernberg.

Borlänge Hockey 2 kvitterade till 1–1 genom Loui Fröjd efter 9.49.

Orsa gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Oscar Ytterbring.

Efter 15.47 i andra perioden nätade Wilhelm Jernberg återigen framspelad av Vilmer Gräll och gjorde 4–1.

13.43 in i tredje perioden fick Emil Hagberg utdelning och reducerade. Men mer än så orkade Borlänge Hockey 2 inte med.

Oscar Ytterbring och Wilhelm Jernberg gjorde två mål och ett assist var för Orsa.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Orsa med 27–13 och Borlänge Hockey 2 med 17–10 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Borlänge HF 2 vunnit.

Orsa–Borlänge Hockey 2 4–2 (3–1, 1–0, 0–1)

U18 division 1 västra B vår, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (0.38) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring, Leon Tångring), 1–1 (9.49) Loui Fröjd (Emil Hagberg, Pelle Björk), 2–1 (10.15) Oscar Ytterbring (Mavin Eriksson), 3–1 (15.42) Oscar Ytterbring (Wilhelm Jernberg, Vilmer Gräll).

Andra perioden: 4–1 (35.47) Wilhelm Jernberg (Vilmer Gräll).

Tredje perioden: 4–2 (53.43) Emil Hagberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 4-0-1

Borlänge Hockey 2: 4-0-1