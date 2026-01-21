Örnsköldsvik Hockey vann med 3–2 hemma mot Sundsvall

Örnsköldsvik Hockey-seger med 3–2 mot Sundsvall

Det blev dramatiskt när Örnsköldsvik Hockey vann mot Sundsvall i hockeyettan norra på onsdagen. Laget vann med 3–2 (1–2, 0–0, 2–0) hemma i Skyttishallen. Linus Håkansson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 18.15 in i tredje perioden.

Segern var ett skönt trendbrott för Örnsköldsvik Hockey som hade tolv raka förluster mot Sundsvall inför onsdagens match.

Sundsvall startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ludvig Westerlund och Erik Hedlund innan Örnsköldsvik Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Felix Hälldahl.

Andra perioden blev mållös.

16.40 in i tredje perioden satte Linus Håkansson pucken framspelad av Edgar Svennberg Berger och kvitterade. Linus Håkansson stod för målet när Örnsköldsvik Hockey avgjorde matchen med 1.45 kvar att spela framspelad av Elias Boström. Därmed hade Örnsköldsvik Hockey vänt matchen.

Örnsköldsvik Hockey har fyra segrar och en förlust och 14–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sundsvall har två vinster och tre förluster och 12–15 i målskillnad.

Örnsköldsvik Hockey ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Örnsköldsvik Hockey som så sent som den 9 januari låg på 14:e plats.

Lördag 24 januari möter Örnsköldsvik Hockey Enköping borta 16.00 och Sundsvall möter Väsby IK HK borta 15.15.

Örnsköldsvik Hockey–Sundsvall 3–2 (1–2, 0–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (11.02) Ludvig Westerlund (Oliver Sundberg, Jonathan Lidman), 0–2 (11.22) Erik Hedlund (Mathias Wikudd, Leon Häggström), 1–2 (17.00) Felix Hälldahl (Marcus Schill, Elias Boström).

Tredje perioden: 2–2 (56.40) Linus Håkansson (Edgar Svennberg Berger), 3–2 (58.15) Linus Håkansson (Elias Boström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 4-1-0

Sundsvall: 2-0-3

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Enköpings SK HK, borta, 24 januari 16.00

Sundsvall: Väsby IK HK, borta, 24 januari 15.15