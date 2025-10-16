Ores Dzeiss Kulikovs tvåmålsskytt i segern mot Borlänge Hockey 2

Ore vann med 5–2 mot Borlänge Hockey 2

Dzeiss Kulikovs tvåmålsskytt för Ore

Andra raka segern för Ore

Hemmalaget Ore vann mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr. 5–2 (2–1, 1–1, 2–0) slutade torsdagens match.

Dzeiss Kulikovs tvåmålsskytt för Ore

Ore tog ledningen i början av första perioden genom Jegors Rogolevs.

Borlänge Hockey 2 kvitterade till 1–1 genom Emil Hagberg efter 7.47.

Efter 17.49 i matchen gjorde Ore 2–1 genom Edward Sööt. Borlänge Hockey 2 kvitterade till 2–2 genom Teodor Macko i början av andra perioden i andra perioden.

Ore tog ledningen på nytt genom Dzeiss Kulikovs efter 13.09. I tredje perioden gjorde Ore 4–2 efter 5.01 genom Walter Elfqvist framspelad av Dzeiss Kulikovs. Och med bara 23 sekunder kvar satte Dzeiss Kulikovs 5–2.

Ores Dzeiss Kulikovs stod för två mål och ett assist.

Ore har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Borlänge Hockey 2 har två poäng efter tre matcher.

Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Borlänge Ishall.

Ore tar sig an Falu 2 i nästa match hemma torsdag 23 oktober 19.00. Borlänge Hockey 2 möter Falu 2 borta söndag 19 oktober 11.45.

Ore–Borlänge Hockey 2 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (1.32) Jegors Rogolevs (Felix Lövgren), 1–1 (7.47) Emil Hagberg (Per Berg), 2–1 (17.49) Edward Sööt (Felix Ekvall, Ludvig Sultan).

Andra perioden: 2–2 (22.42) Teodor Macko (Axel Björklund, Adam Melin), 3–2 (33.09) Dzeiss Kulikovs (Edward Sööt).

Tredje perioden: 4–2 (45.01) Walter Elfqvist (Dzeiss Kulikovs), 5–2 (59.37) Dzeiss Kulikovs.

Nästa match:

Ore: Falu IF 2, hemma, 23 oktober

Borlänge Hockey 2: Falu IF 2, borta, 19 oktober