Örebro vann toppmötet mot Sunne med 4–1

Seger för Örebro med 4–1 mot Sunne

Örebros åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Kalle Petersson avgjorde för Örebro

Örebro tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Sunne i U20 Div 1 västra B herr på lördagen med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Örebro tog därmed femte raka seger mot just Sunne.

Det här innebär att Örebro nu har åtta segrar i följd i U20 Div 1 västra B herr.

Forshaga nästa för Örebro

Edwin Lööw gjorde 1–0 till gästerna Örebro efter 15.13.

Efter 18.31 i andra perioden slog Kalle Petersson till framspelad av Filip Wiktorsson och Kelton Adolfsson och gjorde 0–2.

William Engberg gjorde dessutom 0–3 efter 19.36 på pass av Axel Rydén och Sac Granqvist.

24 sekunder in i tredje perioden satte Lucas Forsman pucken på pass av Oscar Lindblom och Franz Moritzen och ökade ledningen.

10.37 in i perioden fick Anton Wikman utdelning framspelad av Mats Molaup Kvåle och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Sunne.

Den 14 februari möts lagen återigen, då i Trängens IP.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter Sunne Nor IK U23/Solstad HC i Helmia Arena 18.30. Örebro tar sig an Forshaga borta 13.00.

Sunne–Örebro 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (15.13) Edwin Lööw.

Andra perioden: 0–2 (38.31) Kalle Petersson (Filip Wiktorsson, Kelton Adolfsson), 0–3 (39.36) William Engberg (Axel Rydén, Sac Granqvist).

Tredje perioden: 0–4 (40.24) Lucas Forsman (Oscar Lindblom, Franz Moritzen), 1–4 (50.37) Anton Wikman (Mats Molaup Kvåle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 2-0-3

Örebro: 5-0-0

Nästa match:

Sunne: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 29 november

Örebro: Forshaga IF, borta, 29 november