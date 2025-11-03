Örebro ny serieledare efter seger mot Nor IK U23/Solstad HC
Örebro slog Nor IK U23/Solstad HC borta med 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) och är ny serieledare i U20 Div 1 västra B herr efter sex spelade matcher, två poäng före Kumla. Kumla har dock en match mindre spelad. Nor IK U23/Solstad HC ligger på sjätte plats i tabellen.
I och med detta har Örebro hela sex raka segrar i U20 Div 1 västra B herr.
Oscar Lindblom med två mål för Örebro
Örebro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Örebro starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av Oscar Lindblom och Kelton Adolfsson. Örebro ökade ledningen till 0–5 genom William Engberg efter 15.26 i tredje perioden.
Ville Arvidsson reducerade förvisso men närmare än 1–5 kom inte Nor IK U23/Solstad HC. Örebro tog därmed en säker seger.
Nor IK U23/Solstad HC har två vinster och tre förluster och 8–35 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
Lagen spelar mot varandra igen den 31 januari i Trängens IP.
Nästa motstånd för Örebro är Kumla. Lagen möts onsdag 12 november 19.30 i Trängens IP.
Nor IK U23/Solstad HC–Örebro 1–5 (0–2, 0–2, 1–1)
U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall
Första perioden: 0–1 (7.08) Lucas Stigell (Lucas Forsman), 0–2 (17.45) Oscar Lindblom (Lucas Stigell, Franz Moritzen).
Andra perioden: 0–3 (28.09) Oscar Lindblom (Lucas Forsman), 0–4 (28.48) Kelton Adolfsson (Sac Granqvist).
Tredje perioden: 0–5 (55.26) William Engberg (Sac Granqvist, Gustav Lodin), 1–5 (59.35) Ville Arvidsson (Jacob Gustafsson, Kevin Lloyd).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nor IK U23/Solstad HC: 2-0-3
Örebro: 5-0-0
Nästa match:
Örebro: Kumla HC Black Bulls, hemma, 12 november
