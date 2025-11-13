Örebro HUF 1:s fina svit håller i sig efter 8–3 mot Eskilstuna Linden 2

Nionde raka segern för Örebro HUF 1

Seger nummer 6 för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 nu andra, Eskilstuna Linden 2 på åttonde plats

Örebro HUF 1 är svårslaget i U18 division 1 västra C herr. Mot Eskilstuna Linden 2 hemma i Trängens IP på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 8–3 (1–1, 5–2, 2–0) och har nu nio segrar i rad.

Felix Reuterhäll bakom Örebro HUF 1:s avgörande

Första perioden var jämn. Örebro HUF 1 inledde bäst och tog ledningen genom Johan Carper Rask efter 6.36, men Eskilstuna Linden 2 kvitterade genom Gustav Berg bara en minut senare. I andra perioden var det Örebro HUF 1 som var starkast. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

Örebro HUF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Edwin Lööw och Melker Frykby.

Örebro HUF 1:s Sac Granqvist stod för två mål och fem assists, Edwin Lööw gjorde två mål och tre målgivande passningar och Johan Carper Rask gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål.

Resultatet innebär att Örebro HUF 1 ligger kvar på andra plats och Eskilstuna Linden 2 på åttonde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro HUF:1 med 4–1.

Nästa motstånd för Örebro HUF 1 är Köping IF 1. Lagen möts söndag 16 november 15.00 i Köpings Ishall.

Örebro HUF 1–Eskilstuna Linden 2 8–3 (1–1, 5–2, 2–0)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (6.36) Johan Carper Rask (Sac Granqvist, Edwin Lööw), 1–1 (7.03) Gustav Berg (Sigge Leffler, Isac Lisell).

Andra perioden: 2–1 (20.33) Edwin Lööw (Johan Carper Rask, Sac Granqvist), 3–1 (26.21) Sac Granqvist (Arvid Nilsson), 3–2 (27.03) Frank Rosedahl Salvéus (Lucas Sjöberg, Isac Lisell), 4–2 (27.33) Felix Reuterhäll (Sac Granqvist), 5–2 (33.34) Sac Granqvist (Edwin Lööw, Johan Carper Rask), 5–3 (35.42) Gustav Berg (Sigge Leffler), 6–3 (39.15) Johan Carper Rask (Sac Granqvist, Edwin Lööw).

Tredje perioden: 7–3 (50.27) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Johan Carper Rask), 8–3 (58.07) Melker Frykby (Willy Toresson, Alvin Sjöberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 5-0-0

Eskilstuna Linden 2: 0-0-5

Nästa match:

Örebro HUF 1: Köping IF:1, borta, 16 november