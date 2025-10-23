Örebro HUF 1 vinnare mot BIK Karlskoga J18 – avgjorde i förlängningen

Örebro HUF 1 vann med 2–1 efter förlängning

Örebro HUF 1:s femte seger på de senaste fem matcherna

Örebro HUF 1:s Edwin Lööw tvåmålsskytt

Det blev en riktigt tajt match när Örebro HUF 1 tog emot BIK Karlskoga J18 i U18 division 1 västra C herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Örebro HUF 1 var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte 43 sekunder in i förlängningen blev Edwin Lööw som stod för det avgörande målet.

Andraplacerade Örebro HUF 1 tog sin femte seger i rad i serien medan BIK Karlskoga J18 efter fyra raka segrar nu förlorade.

IFK Arboga J18 nästa för Örebro HUF 1

Lucas Weman gjorde 1–0 till BIK Karlskoga J18 efter bara 2.37 på pass av Fabian Tingström och Kevin Karlsson. Örebro HUF 1 kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.30 i andra perioden genom Edwin Lööw assisterad av Ludwig Svärd och Sac Granqvist. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 43 sekunder till Örebro HUF 1 också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Edwin Lööw.

I tabellen innebär det här att BIK Karlskoga J18 nu hamnar på fjärde plats efter matchen.

Den 4 december möts lagen återigen, då i Nobelhallen.

I nästa omgång har Örebro HUF 1 IFK Arboga J18 borta i Gyllene Balken Arena, söndag 26 oktober 13.20. BIK Karlskoga J18 spelar hemma mot IFK Arboga J18 torsdag 30 oktober 19.00.

Örebro HUF 1–BIK Karlskoga J18 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (2.37) Lucas Weman (Fabian Tingström, Kevin Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (23.30) Edwin Lööw (Ludwig Svärd, Sac Granqvist).

Förlängning: 2–1 (60.43) Edwin Lööw.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 5-0-0

BIK Karlskoga J18: 4-1-0

Nästa match:

Örebro HUF 1: IFK Arboga, borta, 26 oktober

BIK Karlskoga J18: IFK Arboga, hemma, 30 oktober