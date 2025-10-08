Örebro HUF 1 vann med 4–1 mot Eskilstuna Linden 2

Ludwig Svärd avgjorde för Örebro HUF 1

Andra raka segern för Örebro HUF 1

Bortalaget Örebro HUF 1 segrade i Smehallen mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr. 1–4 (0–1, 1–1, 0–2) slutade matchen på onsdagen.

Det var andra raka segern för Örebro HUF 1, efter 11–2 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i premiären.

Eskilstuna Linden 2–Örebro HUF 1 – mål för mål

Johan Carper Rask gjorde 1–0 till Örebro HUF 1 efter 18.53 framspelad av Edwin Lööw och Sac Granqvist. Örebro HUF 1 utökade ledningen genom Ludwig Svärd efter 6.36 i andra perioden.

Eskilstuna Linden 2 reducerade dock till 1–2 genom Noel Brotö efter 9.25 av perioden. Örebro HUF 1 startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Sac Granqvist och Edwin Lööw och avgjorde matchen.

Örebro HUF 1:s Sac Granqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i Trängens IP.

Nästa motstånd för Örebro HUF 1 är Köping IF 1. Lagen möts söndag 12 oktober 13.00 i Trängens IP.

Eskilstuna Linden 2–Örebro HUF 1 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (18.53) Johan Carper Rask (Edwin Lööw, Sac Granqvist).

Andra perioden: 0–2 (26.36) Ludwig Svärd (Willy Toresson), 1–2 (29.25) Noel Brotö (Linus Niemelä, Rasmus Amren).

Tredje perioden: 1–3 (40.12) Sac Granqvist, 1–4 (48.15) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Kelton Adolfsson).

Nästa match:

Örebro HUF 1: Köping IF:1, hemma, 12 oktober