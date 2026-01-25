Örebro HUF 1 utklassade Hällefors IK/Nora HC – seger med 13–5

Örebro HUF 1-seger med 13–5 mot Hällefors IK/Nora HC

Edwin Lööw tremålsskytt för Örebro HUF 1

Tredje raka segern för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C vår med hela 13–5 (2–3, 3–1, 8–1).

Edwin Lööw gjorde tre mål för Örebro HUF 1

I första perioden var det Hällefors IK/Nora HC som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

I andra perioden var det i stället Örebro HUF 1 som hade greppet. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Örebro HUF 1 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.55 genom Edwin Lööw och gick upp till 11–4 innan Hällefors IK/Nora HC svarade.

13–5 blev det till slut för Örebro HUF 1.

Örebro HUF 1:s Edwin Lööw stod för tre mål och tre assists, Sac Granqvist hade fyra assists, Lowe Kling gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Arvid Nilsson gjorde ett mål och två målgivande passningar. Martin Thiery Wase gjorde tre mål för för Hällefors IK/Nora HC.

Hällefors IK/Nora HC har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Örebro HUF 1 har nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 februari spelar Örebro HUF 1 borta mot Kumla Hockey J18 15.30 och Hällefors IK/Nora HC mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma 16.00 i MerEl Arena.

Örebro HUF 1–Hällefors IK/Nora HC 13–5 (2–3, 3–1, 8–1)

U18 division 1 västra C vår, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (0.35) Felix Reuterhäll, 1–1 (1.57) Victor Östlund (Hugo Sundberg Radziejewski), 1–2 (3.42) Martin Thiery Wase (Benjamin Lindberg, Neo Törnkvist), 2–2 (5.05) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Johan Carper Rask), 2–3 (13.27) Martin Thiery Wase (Benjamin Lindberg, Wilmer Landmark).

Andra perioden: 3–3 (21.45) Edwin Lööw (Willy Toresson, Sac Granqvist), 3–4 (24.21) Martin Thiery Wase (Neo Törnkvist), 4–4 (34.58) Felix Reuterhäll (Leo Eckerwall), 5–4 (39.30) Lowe Kling (Edwin Lööw).

Tredje perioden: 6–4 (42.55) Edwin Lööw, 7–4 (44.20) Leo Eckerwall (Sac Granqvist, Edwin Lööw), 8–4 (46.59) Johan Carper Rask (Sac Granqvist, Edwin Lööw), 9–4 (49.28) Arvid Nilsson (Lowe Kling), 10–4 (52.15) Ludwig Svärd (Arvid Nilsson), 11–4 (54.10) Ludwig Svärd (Arvid Nilsson), 11–5 (56.10) Elias Sundström (Theo Arrborn), 12–5 (56.25) Alvin Sjöberg (Henrik Persson), 13–5 (59.22) Lowe Kling.

Nästa match:

Örebro HUF 1: Kumla Hockey, borta, 1 februari 15.30

Hällefors IK/Nora HC: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 1 februari 16.00