Örebro HUF 1 segrade i toppmötet mot Kumla Hockey J18

Örebro HUF 1 segrade – 2–1 efter straffar

Örebro HUF 1:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Fabian Backlund avgjorde för Örebro HUF 1

Det var toppmatch i U18 division 1 västra C herr under söndagen när Kumla Hockey J18 tog emot serieledande Örebro HUF 1. Örebro HUF 1 vann matchen med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Därmed har Örebro HUF 1 vunnit åtta matcher i rad i U18 division 1 västra C herr.

Kumla Hockey J18–Örebro HUF 1 – mål för mål

De två första perioderna blev mållösa.

Efter 4.17 i tredje perioden gjorde Kumla Hockey J18 1–0 genom Alex Brorsson.

Örebro HUF 1 kvitterade till 1–1 genom Sac Granqvist efter 12.14 av perioden. Örebro HUF 1:s Fabian Backlund satte den avgörande straffen för gästerna.

Kumla Hockey J18 har tre vinster och två förluster och 35–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Kumla Hockey J18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örebro HUF 1:s tredje uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Trängens IP.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Kumla Hockey J18 BIK Karlskoga J18 i Ica Maxi Arena 17.00. Örebro HUF 1 tar sig an Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta 12.00.

Kumla Hockey J18–Örebro HUF 1 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Tredje perioden: 1–0 (44.17) Alex Brorsson (Björn Carlsson), 1–1 (52.14) Sac Granqvist (Fabian Backlund).

Straffar: 1–2 (65.00) Fabian Backlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 3-2-0

Örebro HUF 1: 5-0-0

Nästa match:

Kumla Hockey J18: BIK Karlskoga:2, hemma, 9 november

Örebro HUF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 9 november