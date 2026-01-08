Örebro HUF 1 besegrade Köping IF 2 på hemmaplan

Örebro HUF 1 vann med 7–3 mot Köping IF 2

Edwin Lööw matchvinnare för Örebro HUF 1

Fem raka mål för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 segrade på hemmaplan i Trängens IP mot Köping IF 2 i första matchen i U18 division 1 västra C vår. 7–3 (3–2, 0–0, 4–1) slutade matchen på torsdagen.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nästa för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Örebro HUF 1 vann också tredje perioden 4–1 och ställningen efter tre perioder var 7–3.

Örebro HUF 1:s Edwin Lööw stod för två mål och två assists, Sac Granqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Leo Eckerwall hade tre assists.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Örebro HUF 1 med 16–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:1 vunnit.

Örebro HUF 1 tar sig an Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i nästa match borta söndag 18 januari 17.30.

Örebro HUF 1–Köping IF 2 7–3 (3–2, 0–0, 4–1)

U18 division 1 västra C vår, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (1.30) Lowe Kling (Leo Eckerwall, Willy Toresson), 1–1 (2.25) William Svensson (Didrik Davidsson), 2–1 (2.58) Edwin Lööw (Henrik Persson, Tor Tralla), 2–2 (5.28) William Svensson (Liam Norgren), 3–2 (12.04) Lowe Kling (Ludwig Svärd).

Tredje perioden: 4–2 (43.24) Edwin Lööw (Arvid Nilsson), 5–2 (47.50) Ludwig Svärd (Sac Granqvist, Edwin Lööw), 6–2 (48.56) Sac Granqvist (Leo Eckerwall, Edwin Lööw), 7–2 (51.59) Ebbe Folkesson (Leo Eckerwall, Sac Granqvist), 7–3 (55.02) Didrik Davidsson.

Nästa match:

Örebro HUF 1: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 18 januari 17.30