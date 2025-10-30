Örebro HUF 1 besegrade Köping IF 2 och toppar nu tabellen

Seger för Örebro HUF 1 med 8–1 mot Köping IF 2

Örebro HUF 1:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Johan Carper Rask avgjorde för Örebro HUF 1

Segern mot Köping IF 2 på hemmaplan innebär att Örebro HUF 1 nu är serieledare i U18 division 1 västra C herr, en poäng före Arboga. Arboga har dessutom en match mer spelad. Örebro HUF 1 vann med 8–1 (4–0, 1–1, 3–0). Köping IF 2 ligger på nionde plats i tabellen.

Örebro HUF 1 har nu sju raka segrar. Köping IF 2 har sju förluster i rad.

Kumla Hockey J18 nästa för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 6.28 i mitten av perioden. Örebro HUF 1 ökade ledningen till 5–0, på nytt genom Fabian Backlund efter 2.50 i andra perioden.

Köping IF 2 reducerade dock till 5–1 genom Oskar Wiklund med 4.38 kvar att spela av perioden. Örebro HUF 1 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Sac Granqvist, som gjorde två mål, och Edwin Lööw.

Edwin Lööw gjorde två mål för Örebro HUF 1 och tre målgivande passningar, Sac Granqvist stod för två mål och två assists, Fabian Backlund gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Johan Carper Rask gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Ett fint lyft för Örebro HUF 1 som låg på åttonde plats så sent som den 3 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 december i Köpings Ishall.

Söndag 2 november spelar Örebro HUF 1 borta mot Kumla Hockey J18 17.00 och Köping IF 2 mot BIK Karlskoga J18 hemma 15.00 i Köpings Ishall.

Örebro HUF 1–Köping IF 2 8–1 (4–0, 1–1, 3–0)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (4.25) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Johan Carper Rask), 2–0 (7.43) Johan Carper Rask (Sac Granqvist, Felix Reuterhäll), 3–0 (9.25) Fabian Backlund (Edwin Lööw, Ludwig Svärd), 4–0 (10.53) Tor Tralla (Ludwig Svärd, Fabian Backlund).

Andra perioden: 5–0 (22.50) Fabian Backlund (Alvin Sjöberg), 5–1 (35.22) Oskar Wiklund.

Tredje perioden: 6–1 (46.53) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 7–1 (49.21) Sac Granqvist (Johan Carper Rask, Edwin Lööw), 8–1 (59.28) Edwin Lööw.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 5-0-0

Köping IF 2: 0-0-5

Nästa match:

Örebro HUF 1: Kumla Hockey, borta, 2 november

Köping IF 2: BIK Karlskoga:2, hemma, 2 november