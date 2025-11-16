Örebro Hockey Ungdom J18 vann mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga efter sent avgörande

Örebro Hockey Ungdom J18-seger med 5–4 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Örebro Hockey Ungdom J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hannes Hjulström matchvinnare för Örebro Hockey Ungdom J18

Örebro Hockey Ungdom J18 tog till slut hem segern mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i matchen borta i Ängevi Ishall på söndagen. Hannes Hjulström slog till 18.24 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål. Matchen i U18 division 1 västra D herr slutade 4–5 (2–3, 1–1, 1–1).

Segern var Örebro Hockey Ungdom J18:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Örebro Hockey Ungdom J18 – mål för mål

Örebro Hockey Ungdom J18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 2.15 i andra perioden nätade Alvin Sjöberg återigen framspelad av Hannes Hjulström och Douglas Rosell och gjorde 2–4.

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Charlie Olsson gjorde 3–4 efter 7.57 på pass av Wilmer Ellström. 9.47 in i tredje perioden nätade Arvika/Charlottenberg/Forshagas Viggo Tindefjord Norlander på pass av Erik Lott Petersén och kvitterade.

Men Hannes Hjulström stod för målet när Örebro Hockey Ungdom J18 avgjorde matchen med 1.36 kvar att spela på pass av Douglas Rosell och Hampus Ahlenius.

Örebro Hockey Ungdom J18:s Hannes Hjulström stod för fyra poäng, varav två mål.

Det här var Arvika/Charlottenberg/Forshagas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örebro Hockey Ungdom J18:s sjunde uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF med 5–4.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga tar sig an Kils AIK J18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.00.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Örebro Hockey Ungdom J18 4–5 (2–3, 1–1, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (1.45) Erik Lott Petersén, 1–1 (10.51) Alvin Sjöberg (Hannes Hjulström, Sebastian Nicklasson), 2–1 (11.40) Wilmer Ellström (Nils Sjödin), 2–2 (12.35) Hannes Hjulström (Tore Hedlund), 2–3 (19.23) Anton Norlund (Tore Hedlund).

Andra perioden: 2–4 (22.15) Alvin Sjöberg (Hannes Hjulström, Douglas Rosell), 3–4 (27.57) Charlie Olsson (Wilmer Ellström).

Tredje perioden: 4–4 (49.47) Viggo Tindefjord Norlander (Erik Lott Petersén), 4–5 (58.24) Hannes Hjulström (Douglas Rosell, Hampus Ahlenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 0-1-4

Örebro Hockey Ungdom J18: 4-0-1

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Kils AIK, borta, 20 november

Örebro Hockey Ungdom J18: Viking HC, hemma, 27 november