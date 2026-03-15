Örebro Hockey U20 kvitterade matchserien mot LHC J20

Örebro Hockey U20-seger med 6–2 mot LHC J20

Örebro Hockey U20 utjämnade matchserien mot LHC J20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 6–2 (1–0, 2–2, 3–0). Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

LHC J20:s tränare Jimmy Anderström tyckte så här om matchen:

– Ny match på tisdag.

Örebro Hockey U20 tog ledningen efter 14.20 genom Niklas Aaram Olsen med assist av Ludvig Andersson och Alexander Command.

Oscar Holmertz och Sebastian Dahlqvist låg sen bakom vändningen till 1–2 för LHC J20.

Därefter fixade Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson och Niklas Aaram Olsen att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Även i tredje perioden var Örebro Hockey U20 starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Oliver Höglund, Robbin Stenström och Ludvig Andersson och avgjorde matchen.

Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson stod för två mål och två assists.

Lagen möts igen på tisdag 19.00 i Stångebro Ishall.

Örebro Hockey U20–LHC J20 6–2 (1–0, 2–2, 3–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (14.20) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Alexander Command).

Andra perioden: 1–1 (21.45) Oscar Holmertz (Edwin Lundqvist), 1–2 (23.19) Sebastian Dahlqvist (Temujin Nilsson), 2–2 (30.17) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Axel Elofsson), 3–2 (37.41) Ludvig Andersson (Filip Thorling).

Tredje perioden: 4–2 (40.16) Oliver Höglund (Alexander Command, Felix Färhammar), 5–2 (45.28) Robbin Stenström (Philip Larsson), 6–2 (55.45) Ludvig Andersson.

Ställning i serien: Örebro Hockey U20–LHC J20 1–1

Nästa match:

17 mars, 19.00, LHC J20–Örebro Hockey U20, i Stångebro Ishall