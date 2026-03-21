Örebro Hockey U20 vann avgörande matchen mot LHC J20

Seger för Örebro Hockey U20 med 7–3 mot LHC J20

Alexander Command matchvinnare för Örebro Hockey U20

Andra raka segern för Örebro Hockey U20

Seger hemma i avgörande matchen med 7–3 (1–2, 1–1, 5–0) gör att Örebro Hockey U20 nu har avgjort matchserien mot LHC J20 i åttondelsfinalen i U20-SM. Därmed vann Örebro Hockey U20 med 3-2 i matcher.

Örebro Hockey U20–LHC J20 – mål för mål

Örebro Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Olle Johansson.

Sebastian Dahlqvist och Benjamin Jismyr låg sen bakom vändningen till 1–2 för LHC J20.

Efter 5.09 i andra perioden nätade Aapo Vanninen på pass av Felix Färhammar och Liam Danielsson och kvitterade för Örebro Hockey U20. LHC J20:s Oscar Holmertz gjorde 2–3 efter 8.21 framspelad av Oscar Emvall och Wilhelm Hasselhuhn.

Örebro Hockey U20 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 5–0 och matchen med 7–3.

Örebro Hockey U20:s Ludvig Andersson hade tre assists, Aapo Vanninen stod för ett mål och två assists och Liam Danielsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Örebro Hockey U20 är nu klart för kvartsfinal.

Örebro Hockey U20–LHC J20 7–3 (1–2, 1–1, 5–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (4.58) Olle Johansson, 1–1 (11.18) Benjamin Jismyr, 1–2 (11.53) Sebastian Dahlqvist (David Norgren).

Andra perioden: 2–2 (25.09) Aapo Vanninen (Felix Färhammar, Liam Danielsson), 2–3 (28.21) Oscar Holmertz (Oscar Emvall, Wilhelm Hasselhuhn).

Tredje perioden: 3–3 (45.51) Ossian Carlsson-Moberg (Ludvig Andersson, Joel Larsson), 4–3 (50.16) Alexander Command (Ludvig Andersson, Niklas Aaram Olsen), 5–3 (53.37) Liam Danielsson (Gustav Stunz), 6–3 (55.13) Robbin Stenström (Ludvig Andersson, Aapo Vanninen), 7–3 (58.19) Niklas Aaram Olsen (Aapo Vanninen, Liam Danielsson).

Slutresultat i serien: Örebro Hockey U20–LHC J20 3–2