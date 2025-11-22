Örebro Hockey U20 vände till seger mot HV 71

Seger för Örebro Hockey U20 med 3–2 mot HV 71

Ludvig Andersson avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20:s nionde seger för säsongen

Bortalaget HV 71 ledde matchen mot Örebro Hockey U20 efter första perioden. I andra perioden fick Örebro Hockey U20 rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och HV 71 orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–2 (0–1, 3–0, 0–1) i matchen i U20 nationell södra.

Örebro Hockey U20–HV 71 – mål för mål

HV 71 tog ledningen efter elva minuter genom William Bundgaard på passning från Tobias Krestan och Lucas Andersson.

Örebro Hockey U20 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Örebro Hockey U20:s mål gjordes av Philip Larsson, Ludvig Andersson och Niklas Aaram Olsen.

16.54 in i tredje perioden satte Lucas Andersson pucken framspelad av Liam Andersson och William Morin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för HV 71.

Det här var Örebro Hockey U20:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också HV 71:s tredje uddamålsförlust.

För Örebro Hockey U20 gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan HV 71 är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 23 november möter Örebro Hockey U20 Linköping hemma 12.30 och HV 71 möter Färjestad borta 12.00.

Örebro Hockey U20–HV 71 3–2 (0–1, 3–0, 0–1)

U20 nationell södra, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (11.51) William Bundgaard (Tobias Krestan, Lucas Andersson).

Andra perioden: 1–1 (28.44) Philip Larsson (Aapo Vanninen), 2–1 (31.39) Niklas Aaram Olsen (Philip Larsson, Aapo Vanninen), 3–1 (39.11) Ludvig Andersson (Alexander Command, Oliver Höglund).

Tredje perioden: 3–2 (56.54) Lucas Andersson (Liam Andersson, William Morin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Linköping HC, hemma, 23 november

HV 71: Färjestads BK, borta, 23 november