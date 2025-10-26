Örebro Hockey U20 segrade i toppmötet – Niklas Aaram Olsen hjälte

Örebro Hockey U20 segrade – 5–0 mot Frölunda

Niklas Aaram Olsen matchvinnare för Örebro Hockey U20

Andra raka segern för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 tog emot Frölunda i söndagens toppmöte i U20 nationell södra. Och det slutade med seger för hemmalaget Örebro Hockey U20, som besegrade Frölunda med 5–0 (2–0, 3–0, 0–0).

Örebro Hockey U20–Frölunda – mål för mål

Örebro Hockey U20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Örebro Hockey U20 starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Aapo Vanninen, Gustav Stunz och Ossian Carlsson-Moberg. Tredje perioden blev mållös och Örebro Hockey U20 höll i sin 5–0-ledning och vann.

Örebro Hockey U20:s Niklas Aaram Olsen stod för ett mål och två assists.

Örebro Hockey U20 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Frölunda fortfarande leder serien, två poäng före Örebro Hockey. Örebro Hockey U20 var sexa i tabellen för tio dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lördag 1 november möter Örebro Hockey U20 Växjö borta 14.00 och Frölunda möter Färjestad hemma 16.30.

Örebro Hockey U20–Frölunda 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (5.27) Niklas Aaram Olsen (Philip Larsson, Felix Färhammar), 2–0 (19.33) Alexander Command (Ludvig Andersson, Niklas Aaram Olsen).

Andra perioden: 3–0 (21.32) Aapo Vanninen (Niklas Aaram Olsen, Philip Larsson), 4–0 (22.01) Gustav Stunz (Ludvig Andersson), 5–0 (34.17) Ossian Carlsson-Moberg (Axel Elofsson, Oscar Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Växjö Lakers HC, borta, 1 november

Frölunda: Färjestads BK, hemma, 1 november