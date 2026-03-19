Örebro Hockey U20 kvitterade mot LHC J20

Seger för Örebro Hockey U20 med 4–0 mot LHC J20

Ludvig Andersson gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Ossian Carlsson-Moberg avgjorde för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 vann på bortaplan med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) mot LHC J20 i åttondelsfinalen i U20-SM. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Ludvig Andersson med två mål för Örebro Hockey U20

Ossian Carlsson-Moberg gav gästerna Örebro Hockey U20 ledningen efter nio minuters spel efter pass från Robbin Stenström och Olle Johansson. Efter 18.51 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Ludvig Andersson slog till med assist av Liam Danielsson och Axel Elofsson.

Efter 13.03 i andra perioden slog Ludvig Andersson till återigen framspelad av Alexander Command och gjorde 0–3.

Örebro Hockey U20 gjorde också 0–4 genom Olle Johansson efter förarbete av Liam Danielsson efter 15.18 i tredje perioden.

Lagen möts igen på lördag 13.00.

LHC J20–Örebro Hockey U20 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (9.52) Ossian Carlsson-Moberg (Robbin Stenström, Olle Johansson), 0–2 (18.51) Ludvig Andersson (Liam Danielsson, Axel Elofsson).

Andra perioden: 0–3 (33.03) Ludvig Andersson (Alexander Command).

Tredje perioden: 0–4 (55.18) Olle Johansson (Liam Danielsson).

Ställning i serien: LHC J20–Örebro Hockey U20 2–2

Nästa match:

21 mars, 13.00, Örebro Hockey U20–LHC J20