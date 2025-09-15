Örebro Hockey J20 besegrade Färjestad med knapp marginal

Örebro Hockey J20-seger med 2–1 mot Färjestad

Örebro Hockey J20:s Oliver Höglund tvåmålsskytt

Gabriel Jansson ende målskytt för Färjestad

Örebro Hockey J20 tog till slut hem segern mot Färjestad i matchen borta i Löfbergs Ice Arena på lördagen. Matchen i U20 nationell södra slutade 1–2 (1–1, 0–1, 0–0).

– Vi gör en dålig insats idag och kommer aldrig upp i en bra nivå. Brister i passningsspelet, förlorar kampmomenten och farten är inte tillräckligt bra. Då blir det tyvärr svårt att vinna matcher. Finns saker att träna på. Nya tag kommande vecka, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Färjestad–Örebro Hockey J20 – mål för mål

Första perioden var jämn. Örebro Hockey J20 inledde bäst och tog ledningen genom Oliver Höglund efter 5.16, men Färjestad kvitterade genom Gabriel Jansson efter 13.28. Efter 10.30 i andra perioden slog Oliver Höglund till på nytt, framspelad av Felix Färhammar och Filip Thorling och gav Örebro Hockey J20 ledningen. Tredje perioden blev mållös, och Örebro Hockey J20 höll i sin 2–1-ledning och vann.

Färjestad tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Löfbergs Arena.

Färjestad tar sig an SSK J20 i nästa match borta lördag 20 september 16.00. Örebro Hockey J20 möter VIK Hockey J20 borta onsdag 17 september 19.00.

Färjestad–Örebro Hockey J20 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 0–1 (5.16) Oliver Höglund (Axel Elofsson, Ludvig Andersson), 1–1 (13.28) Gabriel Jansson (Samuel Eriksson, Filip Fransén).

Andra perioden: 1–2 (30.30) Oliver Höglund (Felix Färhammar, Filip Thorling).

Nästa match:

Färjestad: Södertälje SK, borta, 20 september

Örebro Hockey J20: VIK Västerås HK, borta, 17 september