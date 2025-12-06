Örebro Hockey höll nollan och vann mot Leksand

Örebro Hockey vann med 3–0 mot Leksand

Örebro Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Patrik Karlkvist avgjorde för Örebro Hockey

Örebro Hockey gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Leksand i SHL. Matchen slutade med en klar seger för Örebro Hockey, 3–0 (1–0, 2–0, 0–0).

Segern var Örebro Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Örebro Hockey–Leksand – mål för mål

Patrik Karlkvist gav Örebro Hockey ledningen efter 15 minuter efter förarbete av Patrik Puistola och David Quenneville.

Efter 5.55 i andra perioden slog Milton Oscarson till på pass av David Quenneville och Patrik Puistola och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0 genom Sampo Ranta efter pass från Filip Berglund och Peetro Seppälä efter 10.24.

I tredje perioden höll Örebro Hockey i sin 3–0-ledning och vann.

Örebro Hockey möter Färjestad i nästa match borta torsdag 18 december 19.00. Leksand möter samma dag Malmö hemma.

Örebro Hockey–Leksand 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (15.59) Patrik Karlkvist (Patrik Puistola, David Quenneville).

Andra perioden: 2–0 (25.55) Milton Oscarson (David Quenneville, Patrik Puistola), 3–0 (30.24) Sampo Ranta (Filip Berglund, Peetro Seppälä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 4-1-0

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Hockey: Färjestads BK, borta, 18 december

Leksand: IF Malmö Redhawks, hemma, 18 december