Örebro Hockey bröt tunga sviten – 4–3 mot Djurgården

Örebro Hockey vann med 4–3 mot Djurgården

Patrik Karlkvist matchvinnare för Örebro Hockey

Djurgårdens andra raka förlust

Det blev fem förluster i rad i SHL för Örebro Hockey. Men på torsdagen borta mot Djurgården kom trendbrottet. Matchen på Hovet slutade 3–4 (0–1, 2–3, 1–0).

Djurgården–Örebro Hockey – mål för mål

Filip Berglund gjorde 1–0 till gästerna Örebro Hockey efter 17.17 på pass av Peetro Seppälä och Christopher Mastomäki.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Efter 7.01 i tredje perioden reducerade Djurgårdens Colby Sissons på nytt på pass av Jacob Josefson och Mathias Emilio Pettersen. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Egor Polin gjorde ett mål för Örebro Hockey och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Djurgården ligger på nionde plats i tabellen och Örebro Hockey är på tolfte plats.

Lördag 10 januari möter Djurgården Färjestad borta 15.15 och Örebro Hockey möter Malmö hemma 18.00.

Djurgården–Örebro Hockey 3–4 (0–1, 2–3, 1–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (17.17) Filip Berglund (Peetro Seppälä, Christopher Mastomäki).

Andra perioden: 0–2 (21.16) Egor Polin, 1–2 (25.16) Charles Hudon (Philip Holm, Marcus Nordmark), 1–3 (26.26) Milton Oscarson (Gustav Backström, Egor Polin), 1–4 (34.47) Patrik Karlkvist (Teemu Turunen, Egor Polin), 2–4 (36.36) David Blomgren (Oliver Kylington, Gustav Lindström).

Tredje perioden: 3–4 (47.01) Colby Sissons (Jacob Josefson, Mathias Emilio Pettersen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Örebro Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: Färjestads BK, borta, 10 januari 15.15

Örebro Hockey: IF Malmö Redhawks, hemma, 10 januari 18.00