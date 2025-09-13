Örebro Hockey avgjorde i tredje perioden mot HV 71

Seger för Örebro Hockey med 4–3 mot HV 71

Patrik Karlkvist med två mål för Örebro Hockey

Patrik Puistola avgjorde för Örebro Hockey

Örebro Hockey segrade borta mot HV 71 i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Örebro Hockey fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (0–1, 2–1, 1–2).

Patrik Puistola blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 16.44 in i tredje perioden.

Patrik Karlkvist gjorde två mål för Örebro Hockey

Örebro Hockey tog ledningen efter 18 minuters spel, genom Patrik Karlkvist assisterad av David Quenneville och Kalle Kossila. Joona Luoto och Nikola Pasic låg sen bakom vändningen till 2–1 för HV 71.

Örebro Hockey kvitterade till 2–2 genom Patrik Karlkvist i andra perioden. Örebro Hockey gjorde 2–3 genom David Quenneville efter 30 sekunder i tredje perioden.

HV 71 gjorde 3–3 genom Jonathan Ang med 4.04 kvar att spela av perioden.

Örebro Hockey kunde dock avgöra till 3–4 med 3.16 kvar av matchen genom Patrik Puistola.

Patrik Karlkvist gjorde två mål för Örebro Hockey och spelade dessutom fram till två mål, David Quenneville stod för tre poäng, varav ett mål och Kalle Kossila hade tre assists.

Örebro Hockey vann senast lagen möttes med 3–2 i Husqvarna Garden.

På tisdag 16 september 19.00 spelar HV 71 borta mot Växjö, och Örebro Hockey borta mot Leksand.

HV 71–Örebro Hockey 3–4 (0–1, 2–1, 1–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (18.53) Patrik Karlkvist (David Quenneville, Kalle Kossila).

Andra perioden: 1–1 (21.54) Joona Luoto (Lukas Rousek, Andreas Borgman), 2–1 (26.56) Nikola Pasic (Joona Luoto, Niklas Hansson), 2–2 (36.59) Patrik Karlkvist (David Quenneville, Teemu Turunen).

Tredje perioden: 2–3 (40.30) David Quenneville (Patrik Karlkvist, Kalle Kossila), 3–3 (55.56) Jonathan Ang (Olle Alsing, Niklas Hansson), 3–4 (56.44) Patrik Puistola (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist).

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 16 september

Örebro Hockey: Leksands IF, borta, 16 september