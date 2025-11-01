Örebro har fem raka segrar – vann mot Grums IK 2 med 6–3

Örebro segrade – 6–3 mot Grums IK 2

Örebros femte seger på de senaste fem matcherna

Franz Moritzen gjorde två mål för Örebro

Örebro är i bra form just nu. På lördagen kom seger nummer fem i rad, efter 6–3 (1–0, 3–1, 2–2) hemma mot Grums IK 2. Det innebär också att Grums IK 2 har fyra raka förluster i U20 Div 1 västra B herr.

Örebro höll nu nollan för första gången den här säsongen.

Liam Hallström matchvinnare för Örebro

Franz Moritzen gjorde 1–0 till Örebro efter bara 37 sekunder assisterad av Lucas Forsman. Grums IK 2 kvitterade till 1–1 genom Harry Rudström i början av andra perioden i andra perioden.

Örebro stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1. Grums IK 2 reducerade dock till 4–2 genom Jonathan Engström Bergström tidigt i tredje perioden av perioden.

Örebro ökade ledningen till 5–2, återigen genom Franz Moritzen efter 4.15.

Grums IK 2 gjorde 5–3 genom Albin Holmstrand efter 7.54 av perioden.

Örebro kunde dock avgöra till 6–3 efter 9.32 i tredje perioden genom William Engberg.

Örebros Lucas Forsman stod för ett mål och två assists.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Billerudhallen.

I nästa match möter Örebro Nor IK U23/Solstad HC borta på måndag 3 november 19.30. Grums IK 2 möter Forshaga lördag 8 november 11.00 hemma.

Örebro–Grums IK 2 6–3 (1–0, 3–1, 2–2)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (0.37) Franz Moritzen (Lucas Forsman).

Andra perioden: 1–1 (20.56) Harry Rudström (Victor Arwengrim), 2–1 (28.21) Lucas Forsman (Oscar Lindblom), 3–1 (28.53) Axel Rydén (Axel Johansson, Sac Granqvist), 4–1 (39.21) Liam Hallström (Filip Wiktorsson).

Tredje perioden: 4–2 (42.17) Jonathan Engström Bergström (Harry Malmqvist From, Harry Rudström), 5–2 (44.15) Franz Moritzen (Oscar Lindblom, Lucas Forsman), 5–3 (47.54) Albin Holmstrand (Philip Wäseby), 6–3 (49.32) William Engberg (Sac Granqvist, Dovydas Supranavicius).

Nästa match:

Örebro: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 3 november

Grums IK 2: Forshaga IF, hemma, 8 november