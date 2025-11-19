Ore fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar

Ore vann med 7–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Ores fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dzeiss Kulikovs gjorde två mål för Ore

Det går fortsatt bra för Ore i U18 division 1 västra B herr. På onsdagen mötte laget Ludvika/Smedjebacken i Furudals Hockeycenter och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Ludvika/Smedjebacken blev 7–4 (2–0, 2–3, 3–1).

Ore har skapat en skön vinnarkänsla i Furudals Hockeycenter. Segern mot Ludvika/Smedjebacken betyder att laget har vunnit fem raka matcher på hemmaplan.

Ludvig Sultan blev matchvinnare

Ore gjorde 1–0 efter 17 minuters spel.

Laget gjorde 2–0 efter 18.09 när Jonathan Karner hittade rätt framspelad av Edvin Fagerström. Ludvika/Smedjebacken förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Ore hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.33 genom Ludvig Sultan och gick upp till 6–3 innan Ludvika/Smedjebacken svarade.

7–4 blev det till slut för Ore.

Dzeiss Kulikovs gjorde två mål för Ore och ett målgivande pass.

I tabellen innebär det här att Ore nu ligger på tredje plats i tabellen. Ludvika/Smedjebacken är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Ore som så sent som den 8 november låg på sjunde plats.

Den 11 december tar lagen sig an varandra igen, då i Hitachi Arena.

Torsdag 27 november 19.00 spelar Ore borta mot Borlänge Hockey 2. Ludvika/Smedjebacken möter Avesta borta i Avestahallen söndag 23 november 19.00.

Ore–Ludvika/Smedjebacken 7–4 (2–0, 2–3, 3–1)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (17.05) Felix Ekvall (Ludvig Sultan, Edward Sööt), 2–0 (18.09) Jonathan Karner (Edvin Fagerström).

Andra perioden: 3–0 (22.55) Melvin Ljudén (Felix Ekvall, Edwin Lundgren), 3–1 (30.03) Kazper Lantz (Edvin Forsman, Loke Jepsen), 4–1 (31.31) Jegors Rogolevs (Dzeiss Kulikovs), 4–2 (31.56) Alfred Granberg (Ludvig Nilsson), 4–3 (38.46) Loke Jepsen.

Tredje perioden: 5–3 (46.33) Ludvig Sultan (Melwin Orenäs), 6–3 (52.08) Dzeiss Kulikovs (Jegors Rogolevs, Edvin Fagerström), 6–4 (54.00) Elliot Eriksson (William Nilsson), 7–4 (57.55) Dzeiss Kulikovs.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 4-0-1

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Nästa match:

Ore: Borlänge HF 2, borta, 27 november

Ludvika/Smedjebacken: Avesta BK, borta, 23 november