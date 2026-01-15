Ombytta roller när HV 71 besegrade Färjestad

HV 71 vann med 5–3 mot Färjestad

William Ignberg Nilsson avgjorde för HV 71

Sjätte förlusten i följd för Färjestad

På torsdagen möttes HV 71 och gästande Färjestad i Husqvarna Garden i SHL. Senast lagen möttes tog Färjestad en enkel seger med 6–1, men den här gången var det HV 71 som vann. Slutresultatet blev 5–3 (0–1, 5–1, 0–1).

Resultatet innebär att Färjestad nu har sex förluster i rad.

Växjö nästa för HV 71

Färjestad tog ledningen efter sex minuters spel genom Marian Studenic assisterad av Axel Bergkvist och Joakim Nygård.

HV 71 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 3.31 genom Hugo Fransson och gick upp till 2–1 innan Färjestad svarade.

Innan perioden var över hade HV 71 ryckt åt sig ledningen med 5–2.

13.05 in i tredje perioden satte Filip Roos pucken framspelad av Marian Studenic och Radim Zohorna och reducerade. Men mer än så orkade Färjestad inte med.

HV 71 har två segrar och tre förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har fem förluster och 10–20 i målskillnad.

Färjestad ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan HV 71 är på 13:e plats. Ett tapp för Färjestad som låg på sjätte plats så sent som den 9 januari.

I nästa match möter HV 71 Växjö borta och Färjestad möter Brynäs hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 18.00.

HV 71–Färjestad 5–3 (0–1, 5–1, 0–1)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (6.35) Marian Studenic (Axel Bergkvist, Joakim Nygård).

Andra perioden: 1–1 (23.31) Hugo Fransson (Riley Woods, Lukas Rousek), 2–1 (25.44) Hugo Pettersson (Jonathan Ang, Axel Rindell), 2–2 (30.48) Emil Alba (Linus Johansson, Per Åslund), 3–2 (37.12) Axel Rindell (Jonathan Ang, Niklas Hansson), 4–2 (38.05) William Ignberg Nilsson (Andreas Borgman, Hampus Eriksson), 5–2 (39.50) Riley Woods (Hugo Fransson, Lukas Rousek).

Tredje perioden: 5–3 (53.05) Filip Roos (Marian Studenic, Radim Zohorna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-2-1

Färjestad: 0-1-4

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 17 januari 18.00

Färjestad: Brynäs IF, hemma, 17 januari 18.00