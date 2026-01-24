Ombytta roller när Hammarö J20 besegrade Sunne

Hammarö J20 vann med 5–1 mot Sunne

Hammarö J20:s Alvin Eriksson tvåmålsskytt

Hammarö J20:s sjätte seger

På lördagen möttes Hammarö J20 och gästande Sunne i Hammarö Ishall i U20 Div 1 västra B herr. Senast lagen möttes tog Sunne en enkel seger med 8–2, men den här gången var det Hammarö J20 som vann. Slutresultatet blev 5–1 (2–0, 3–1, 0–0).

Alvin Eriksson med två mål för Hammarö J20

Hammarö J20 tog ledningen efter sex minuter genom Tobias Nilsson efter förarbete av Alvin Eriksson och Vincent Granlycke. Laget gjorde 2–0 efter 11.19 när Alvin Eriksson hittade rätt.

Efter 1.48 i andra perioden nätade Alvin Eriksson återigen på pass av Felix Carlbäck Magnil och Vincent Granlycke och gjorde 3–0. Alvin Sättermon reducerade för Sunne efter 2.17 in i andra perioden. Hammarö J20:s Albin Hanes gjorde 4–1 efter 5.29 på pass av Hugo Frisk och Johan Hedberg. Felix Carlbäck Magnil gjorde dessutom 5–1 efter 13.23 framspelad av Alexander Eriksson och Hugo Frisk.

Tredje perioden blev mållös och Hammarö J20 höll i sin 5–1-ledning och vann.

Hammarö J20:s Alvin Eriksson stod för två mål och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hammarö J20 på sjunde plats och Sunne på tredje plats.

I nästa match möter Hammarö J20 Kumla hemma på onsdag 28 januari 19.00. Sunne möter Nora HC/Hällefors IK U23 lördag 31 januari 16.30 hemma.

Hammarö J20–Sunne 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (6.09) Tobias Nilsson (Alvin Eriksson, Vincent Granlycke), 2–0 (11.19) Alvin Eriksson.

Andra perioden: 3–0 (21.48) Alvin Eriksson (Felix Carlbäck Magnil, Vincent Granlycke), 3–1 (22.17) Alvin Sättermon, 4–1 (25.29) Albin Hanes (Hugo Frisk, Johan Hedberg), 5–1 (33.23) Felix Carlbäck Magnil (Alexander Eriksson, Hugo Frisk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 3-0-2

Sunne: 3-0-2

Nästa match:

Hammarö J20: Kumla HC Black Bulls, hemma, 28 januari 19.00

Sunne: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 31 januari 16.30