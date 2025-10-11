Ombytta roller när Grästorp besegrade Vänersborg

Grästorp segrade – 7–4 mot Vänersborg

Valentin Bolgakov tvåmålsskytt för Grästorp

Elias Johansson avgjorde för Grästorp

På lördagen möttes Vänersborg och gästande Grästorp i Brätte Ishall i U20 division 1 B syd herr. Senast lagen möttes tog Vänersborg en enkel seger med 6–1, men den här gången var det Grästorp som vann. Slutresultatet blev 7–4 (3–1, 1–0, 3–3).

Valentin Bolgakov gjorde två mål för Grästorp

Grästorp tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.15 genom Ludvig Niska och gick upp till 0–2. Vänersborg kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Grästorp dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Efter 11.51 i andra perioden slog Hampus Gustafsson till och gjorde 1–4. Tredje perioden slutade 3–3 och Grästorp vann matchen med 7–4.

Grästorps Valentin Bolgakov stod för fyra poäng, varav två mål och Alexander Sandberg-Lundin gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vänersborgs HC med 6–1.

I nästa match möter Vänersborg Alingsås borta och Grästorp möter Mariestad hemma. Båda matcherna spelas tisdag 14 oktober 19.30.

Vänersborg–Grästorp 4–7 (1–3, 0–1, 3–3)

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (6.15) Ludvig Niska (Alexander Sandberg-Lundin, Valentin Bolgakov), 0–2 (7.39) Eddie Brandt (Valentin Bolgakov), 1–2 (9.26) Alex Bergström (Alvin Lindqvist, Carl Arvidsson), 1–3 (11.14) Alexander Sandberg-Lundin (Max Olsson, Hampus Gustafsson).

Andra perioden: 1–4 (31.51) Hampus Gustafsson.

Tredje perioden: 1–5 (40.24) Elias Johansson (Max Olsson), 1–6 (43.43) Valentin Bolgakov (Eddie Brandt), 2–6 (45.46) Alfred Bohman (Melker Flood, William Skoogh), 3–6 (53.29) Teodor Ohlsson (Carl Arvidsson, Alex Bergström), 4–6 (58.28) Alvin Lindqvist (Teodor Ohlsson, Melker Flood), 4–7 (59.16) Valentin Bolgakov (Alexander Sandberg-Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 3-0-2

Grästorp: 2-1-2

Nästa match:

Vänersborg: Sörhaga/Alingsås, borta, 14 oktober

Grästorp: Mariestads BoIS HC, hemma, 14 oktober