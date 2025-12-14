Ombytta roller när Arvika/Charlottenberg/Forshaga besegrade Hammarö HC

Arvika/Charlottenberg/Forshaga vann med 4–2 mot Hammarö HC

Leon Fogelberg matchvinnare för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Tredje förlusten i följd för Hammarö HC

På söndagen möttes Hammarö HC och gästande Arvika/Charlottenberg/Forshaga i Hammarö Ishall i U18 division 1 västra D herr. Senast lagen möttes tog Hammarö HC en enkel seger med 6–1, men den här gången var det Arvika/Charlottenberg/Forshaga som vann. Slutresultatet blev 4–2 (2–0, 1–0, 1–2).

Grums IK 2 nästa för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Nils Sjödin gjorde 1–0 till Arvika/Charlottenberg/Forshaga efter bara 2.39 med assist av Wilton Martinsson och Erik Lott Petersén.

Laget gjorde också 0–2 efter 11.04 genom Erik Lott Petersén.

Efter 8.55 i andra perioden nätade Leon Fogelberg framspelad av Erik Lott Petersén och gjorde 0–3.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga ökade ledningen till 0–4 genom Viggo Tindefjord Norlander efter 6.35 i tredje perioden.

Wilmer Nilsson och Mårten Atterstad reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Hammarö HC. Arvika/Charlottenberg/Forshaga tog därmed en säker seger.

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Erik Lott Petersén stod för fyra poäng, varav ett mål.

Hammarö HC har en vinst och fyra förluster och 13–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arvika/Charlottenberg/Forshaga har två vinster och tre förluster och 15–24 i målskillnad.

Det här betyder att Hammarö HC är kvar på åttonde plats och Arvika/Charlottenberg/Forshaga stannar sist, på nionde plats, i serien.

Hammarö HC–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 2–4 (0–2, 0–1, 2–1)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (2.39) Nils Sjödin (Wilton Martinsson, Erik Lott Petersén), 0–2 (11.04) Erik Lott Petersén.

Andra perioden: 0–3 (28.55) Leon Fogelberg (Erik Lott Petersén).

Tredje perioden: 0–4 (46.35) Viggo Tindefjord Norlander (Erik Lott Petersén, Nils Sjödin), 1–4 (55.41) Wilmer Nilsson (Anton Magnusson, Leo Långner), 2–4 (59.17) Mårten Atterstad (Levi Rosenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 1-0-4

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 2-0-3

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Grums IK:2, borta, 17 december 19.00