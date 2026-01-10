Omark och Levtchi matchvinnare för Luleå mot Rögle
- Luleå vann med 2–1 efter förlängning
- Luleås sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Anton Levtchi avgjorde för Luleå
Först kvitterade Linus Omark i slutminuterna och sen avgjorde Anton Levtchi i förlängningen. Segerresultatet blev 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) för Luleå mot Luleå i SHL.
I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Rögle med hela 6–0.
Segern var Luleås sjunde på de senaste nio matcherna.
Rögle–Luleå – mål för mål
Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.
Rögle tog ledningen först efter sex minuter i tredje perioden genom Karson Kuhlman med assist av Simon Zether. Linus Omark stod för målet när Luleå kvitterade till 1–1 med 1.26 kvar att spela framspelad av Otto Leskinen.
I förlängningen tog det 3.27 innan Luleå också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Anton Levtchi, på pass av Jesper Sellgren.
I tabellen innebär det här att Luleå nu ligger på sjunde plats i tabellen. Rögle är på tredje plats. Så sent som den 27 december låg Luleå på tolfte plats i tabellen.
Torsdag 15 januari 19.00 möter Rögle LHC borta i Saab Arena medan Luleå spelar hemma mot Örebro Hockey.
Rögle–Luleå 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)
SHL, Catena Arena
Tredje perioden: 1–0 (46.39) Karson Kuhlman (Simon Zether), 1–1 (58.34) Linus Omark (Otto Leskinen).
Förlängning: 1–2 (63.27) Anton Levtchi (Jesper Sellgren).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Rögle: 2-2-1
Luleå: 3-1-1
Nästa match:
Rögle: Linköping HC, borta, 15 januari 19.00
Luleå: Örebro HK, hemma, 15 januari 19.00
