Omark och Levtchi matchvinnare för Luleå mot Rögle

Luleå vann med 2–1 efter förlängning

Luleås sjunde seger på de senaste nio matcherna

Anton Levtchi avgjorde för Luleå

Först kvitterade Linus Omark i slutminuterna och sen avgjorde Anton Levtchi i förlängningen. Segerresultatet blev 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0) för Luleå mot Luleå i SHL.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Rögle med hela 6–0.

Segern var Luleås sjunde på de senaste nio matcherna.

Rögle–Luleå – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Rögle tog ledningen först efter sex minuter i tredje perioden genom Karson Kuhlman med assist av Simon Zether. Linus Omark stod för målet när Luleå kvitterade till 1–1 med 1.26 kvar att spela framspelad av Otto Leskinen.

I förlängningen tog det 3.27 innan Luleå också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Anton Levtchi, på pass av Jesper Sellgren.

I tabellen innebär det här att Luleå nu ligger på sjunde plats i tabellen. Rögle är på tredje plats. Så sent som den 27 december låg Luleå på tolfte plats i tabellen.

Torsdag 15 januari 19.00 möter Rögle LHC borta i Saab Arena medan Luleå spelar hemma mot Örebro Hockey.

Rögle–Luleå 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

SHL, Catena Arena

Tredje perioden: 1–0 (46.39) Karson Kuhlman (Simon Zether), 1–1 (58.34) Linus Omark (Otto Leskinen).

Förlängning: 1–2 (63.27) Anton Levtchi (Jesper Sellgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-2-1

Luleå: 3-1-1

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, borta, 15 januari 19.00

Luleå: Örebro HK, hemma, 15 januari 19.00