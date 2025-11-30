Ollila och Löfving säkrade segern för IFK Tumba IK 2 mot Nyköpings SK 2 U18

IFK Tumba IK 2-seger med 5–3 efter förlängning

IFK Tumba IK 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viktor Ollila med två mål för IFK Tumba IK 2

Matchen mellan hemmalaget IFK Tumba IK 2 och gästande Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra C herr var lika efter full tid, efter en sen kvittering av IFK Tumba IK 2:s Viktor Ollila. I förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–3 (0–1, 0–2, 3–0, 2–0) genom Dennis Löfving efter 5. 0 och fullborda vändningen.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Nyköpings SK 2 U18 med hela 11–3.

Segern var IFK Tumba IK 2:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Viktor Ollila gjorde två mål för IFK Tumba IK 2

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen efter elva minuter genom Eddie Jupiter assisterad av Sammy Nilsson och Neo Jansson.

Efter 6.42 i andra perioden nätade Neo Vallin framspelad av Neo Jansson och gjorde 0–2.

Neo Jansson gjorde dessutom 0–3 efter 17.52 på pass av Neo Vallin.

IFK Tumba IK 2 reducerade och kvitterade till 3–3 med två sekunder kvar att spela.

Stor matchhjälte för IFK Tumba IK 2 blev Viktor Ollila som 5.00 in i förlängningen satte det avgörande 5–3-målet.

I förlängningen tog det 5.00 till IFK Tumba IK 2 också avgjorde till 5–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Dennis Löfving.

Nyköpings SK 2 U18:s Neo Jansson stod för tre poäng, varav ett mål. Viktor Ollila gjorde två mål och totalt tre poäng för IFK Tumba IK 2.

Nästa motstånd för IFK Tumba IK 2 är Eskilstuna Linden Hockey. Lagen möts onsdag 3 december 19.30 i Ishuset. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Eskilstuna Linden Hockey borta söndag 7 december 17.30.

IFK Tumba IK 2–Nyköpings SK 2 U18 5–3 (0–1, 0–2, 3–0, 2–0)

U18 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (11.25) Eddie Jupiter (Sammy Nilsson, Neo Jansson).

Andra perioden: 0–2 (26.42) Neo Vallin (Neo Jansson), 0–3 (37.52) Neo Jansson (Neo Vallin).

Tredje perioden: 1–3 (44.11) Benjamin Sundlöf (Milan Bozkurt, Carl Westergren), 2–3 (58.01) Liam Kärvinge (Viktor Ollila, Dennis Löfving), 3–3 (59.58) Viktor Ollila.

Förlängning: 4–3 (65.00) Viktor Ollila, 5–3 (65.00) Dennis Löfving.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 4-1-0

Nyköpings SK 2 U18: 3-1-1

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 3 december

Nyköpings SK 2 U18: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 7 december