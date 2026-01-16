Oavgjort för Kristinehamns HT J18 hemma mot Örebro Hockey Ungdom J18

Kristinehamns HT J18 och Örebro Hockey Ungdom J18 kryssade

Olle Dröschmeister kvitterade i 59:e minuten

Kristinehamns HT J18 nu fjärde, Örebro Hockey Ungdom J18 på femte plats

Lagen delade på poängen när Kristinehamns HT J18 och gästande Örebro Hockey Ungdom J18 möttes i första matchen i U18 division 1 västra D vår, på fredagen. Matchen slutade 6–6 (0–1, 2–2, 4–3, 0–0, 0–0).

Kristinehamns HT J18–Örebro Hockey Ungdom J18 – mål för mål

Gästande Örebro Hockey Ungdom J18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.00 slog Ebbe Folkesson till med assist av Hannes Minkkinen Andersson och Hampus Ahlenius.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–3.

Efter 1.27 i tredje perioden gjorde Örebro Hockey Ungdom J18 2–4 genom Liam Hindersson.

Kristinehamns HT J18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Noah Carlstedt Sahlin och Noel Eriksson i tredje perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 gjorde dock två snabba mål och gick från 4–4 till 4–6, målen av Douglas Rosell och Emil Pihl.

Kristinehamns HT J18 jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 6–6 genom Jonathan Björck och Olle Dröschmeister med 15 sekunder kvar att spela.

I fjärde perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 0–0 och resultatet var 6–6 efter fyra perioders spel.

Femte perioden blev mållös.

Örebro Hockey Ungdom J18:s Douglas Rosell stod för fyra poäng, varav två mål och Hannes Hjulström gjorde ett mål och två assist. Noel Eriksson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Kristinehamns HT J18, William Ek hade tre assists och Olle Dröschmeister gjorde tre mål.

Örebro Hockey Ungdom J18 tog hem lagens senaste möte med 9–5 i Björkhallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 18 januari möter Kristinehamns HT J18 Åmåls SK J18 borta i Åmåls Ishall 12.30 medan Örebro Hockey Ungdom J18 spelar hemma mot Sunne IK J18 16.30.

Kristinehamns HT J18–Örebro Hockey Ungdom J18 6–6 (0–1, 2–2, 4–3, 0–0, 0–0)

U18 division 1 västra D vår, Björkhallen

Första perioden: 0–1 (2.00) Ebbe Folkesson (Hannes Minkkinen Andersson, Hampus Ahlenius).

Andra perioden: 1–1 (30.51) Olle Dröschmeister (Noel Eriksson), 1–2 (32.42) Hannes Hjulström (Douglas Rosell, Liam Hindersson), 2–2 (37.44) Olle Dröschmeister (Noel Eriksson, William Ek), 2–3 (38.54) Douglas Rosell (Hannes Hjulström).

Tredje perioden: 2–4 (41.27) Liam Hindersson (Douglas Rosell), 3–4 (41.36) Noah Carlstedt Sahlin (Jonathan Björck), 4–4 (52.20) Noel Eriksson (William Ek), 4–5 (53.33) Douglas Rosell (Hannes Hjulström), 4–6 (55.13) Emil Pihl (Vincent Westlund, Tore Hedlund), 5–6 (56.29) Jonathan Björck (William Ek), 6–6 (59.45) Olle Dröschmeister (Alfred Sjövall).

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Åmåls SK, borta, 18 januari 12.30

Örebro Hockey Ungdom J18: Sunne IK, hemma, 18 januari 16.30