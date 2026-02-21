Ö-vik Hockey U18:s segerrad mot Piteå Hockey U18 intakt

Ö-vik Hockey U18 segrade – 2–1 mot Piteå Hockey U18

Alvin Engwall avgjorde för Ö-vik Hockey U18

Seger nummer 4 för Ö-vik Hockey U18

Sex raka segrar hade Ö-vik Hockey U18 mot just Piteå Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Ö-vik Hockey U18 på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) borta i LF Arena.

– Vi tar inte chanserna som uppstår idag för att avgöra matchen. Men vi möter ett bra lag som har ett tait försvarsspel, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund.

Piteå Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

1.45 in i andra perioden gjorde Ö-vik Hockey U18 1–0. Målskytt var Jonas Hedlund framspelad av Alvin Engwall. Efter 14.36 i andra perioden slog Alvin Engwall till framspelad av Zack Sjöblom och gjorde 0–2.

4.31 in i tredje perioden slog Viktor Sidenmark till på pass av Leo Jonsson och reducerade. Men mer än så orkade Piteå Hockey U18 inte med.

Med fyra omgångar kvar är Piteå Hockey U18 sist i serien medan Ö-vik Hockey U18 är på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Örnsköldsvik HF vunnit.

Söndag 22 februari spelar Piteå Hockey U18 hemma mot Sundsvall Hockey U18 12.30 och Ö-vik Hockey U18 mot Sunderby SK U18 borta 14.00 i Sunderby Ishall.

Piteå Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Andra perioden: 0–1 (21.45) Jonas Hedlund (Alvin Engwall), 0–2 (34.36) Alvin Engwall (Zack Sjöblom).

Tredje perioden: 1–2 (44.31) Viktor Sidenmark (Leo Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 2-0-3

Ö-vik Hockey U18: 2-2-1

Nästa match:

Piteå Hockey U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 22 februari 12.30

Ö-vik Hockey U18: Sunderby SK, borta, 22 februari 14.00