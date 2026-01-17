Ö-vik Hockey U18:s fina svit fortsätter mot Piteå Hockey U18

Seger för Ö-vik Hockey U18 med 4–3 mot Piteå Hockey U18

Alex Lindahl tvåmålsskytt för Ö-vik Hockey U18

Andra raka segern för Ö-vik Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 har haft det lätt mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. Och på lördagen vann Ö-vik Hockey U18 på nytt – den här gången med 4–3 (1–0, 2–1, 1–2) hemma i Skyttishallen. Det var Ö-vik Hockey U18:s sjätte raka seger mot Piteå Hockey U18.

Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund:

– Vi får jaga lite idag i underläge mot ett välspelat lag. Vi reducerar i andra perioden efter 33 sekunder till 1–1, och äger spelet första åtta minutrarna, men har svårt att komma på insidan på de i anfallszon och de går till 3–1 ledning. I tredje perioden får vi jaga vidare, men räcker inte riktigt till. Grabbarna gör en bra insats, trots allt.

Det var andra raka för Ö-vik Hockey U18, efter 3–1-segern mot Vännäs U18 i premiären.

Alex Lindahl gav Ö-vik Hockey U18 ledningen efter 10.48 med assist av Anton Rolèn.

Piteå Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Nils Johansson i början av andra perioden i andra perioden.

Ö-vik Hockey U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Neo Lundqvist och Jonas Hedlund.

Piteå Hockey U18 reducerade dock till 3–2 genom Lukas Waaranperä efter 8.50 av perioden.

Efter 10.42 i tredje perioden gjorde Ö-vik Hockey U18 4–2 genom Alex Lindahl som gjorde sitt andra mål.

Gustav Olsson reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Piteå Hockey U18.

Alex Lindahl gjorde två mål för Ö-vik Hockey U18 och ett målgivande pass.

Det här var fjärde mötet mellan Ö-vik Hockey U18 och Piteå Hockey U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Örnsköldsvik HF vunnit.

Ö-vik Hockey U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match hemma söndag 18 januari 14.00. Piteå Hockey U18 möter samma dag 14.30 Sundsvall Hockey U18 borta.

Ö-vik Hockey U18–Piteå Hockey U18 4–3 (1–0, 2–1, 1–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (10.48) Alex Lindahl (Anton Rolèn).

Andra perioden: 1–1 (20.33) Nils Johansson (Olle Johansson Kempe), 2–1 (28.57) Neo Lundqvist (Joar Westberg), 3–1 (32.15) Jonas Hedlund (Alvin Engwall, Alex Lindahl).

Tredje perioden: 3–2 (48.50) Lukas Waaranperä (Lucas Boman, Olle Johansson Kempe), 4–2 (50.42) Alex Lindahl (Alvin Engwall), 4–3 (54.49) Gustav Olsson (Max Högdahl).

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: Sunderby SK, hemma, 18 januari 14.00

Piteå Hockey U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 18 januari 14.30