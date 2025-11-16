Ö-vik Hockey U18 vinnare mot Sunderby SK U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr

Ö-vik Hockey U18 segrade – 2–0 mot Sunderby SK U18

Liam Johansson matchvinnare för Ö-vik Hockey U18

Andra raka segern för Ö-vik Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 segrade på bortaplan mot Sunderby SK U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Östersunds IK U18 nästa för Ö-vik Hockey U18

Första perioden blev mållös. 9.25 in i andra perioden gjorde Ö-vik Hockey U18 1–0. Målskytt var Liam Johansson på pass av Neo Lundqvist och Alvin Engwall. Valter Norman stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 1.20 kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.

Sunderby SK U18 har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Ö-vik Hockey U18 har sju poäng.

Nästa motstånd för Sunderby SK U18 är Clemensnäs U18. Lagen möts torsdag 20 november 19.30 i Sunderby Ishall. Ö-vik Hockey U18 tar sig an Östersunds IK U18 hemma fredag 21 november 19.30.

Sunderby SK U18–Ö-vik Hockey U18 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 0–1 (29.25) Liam Johansson (Neo Lundqvist, Alvin Engwall).

Tredje perioden: 0–2 (58.40) Valter Norman.

Nästa match:

Sunderby SK U18: Clemensnäs HC, hemma, 20 november

Ö-vik Hockey U18: Östersunds IK, hemma, 21 november