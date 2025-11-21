Ö-vik Hockey U18 vinnare mot Östersunds IK U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr

Ö-vik Hockey U18 vann med 4–2 mot Östersunds IK U18

Noah Angerbjörn avgjorde för Ö-vik Hockey U18

Tredje raka segern för Ö-vik Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 segrade på hemmaplan mot Östersunds IK U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 4–2 (1–0, 2–0, 1–2).

Ö-vik Hockey U18–Östersunds IK U18 – mål för mål

Ö-vik Hockey U18 tog ledningen efter 14.21 genom Alvin Engwall med assist av Neo Lundqvist och Vilmer Sjöblom.

Efter 6.12 i andra perioden nätade Liam Johansson på pass av Axel Kavenstrand och gjorde 2–0.

Noah Angerbjörn gjorde dessutom 3–0 efter 18.04 framspelad av Alex Lindahl och Liam Johansson.

Östersunds IK U18 reducerade dock till 3–1 genom Neo Kristoffersson efter 8.56 av perioden.

Med 3.07 kvar i perioden i tredje perioden ökade Ö-vik Hockey U18 på till 4–1 genom Vilmer Östman.

Östersunds IK U18 reducerade dock till 4–2 genom Edvin Bertils när bara två minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Det här betyder att Ö-vik Hockey U18 ligger kvar på tredje plats i tabellen och Östersunds IK U18 på första plats.

De båda lagen möts igen söndag 23 november 12.15, i Östersund Arena.

Ö-vik Hockey U18–Östersunds IK U18 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (14.21) Alvin Engwall (Neo Lundqvist, Vilmer Sjöblom).

Andra perioden: 2–0 (26.12) Liam Johansson (Axel Kavenstrand), 3–0 (38.04) Noah Angerbjörn (Alex Lindahl, Liam Johansson).

Tredje perioden: 3–1 (48.56) Neo Kristoffersson (Sigge Forsell, Joel Svensson), 4–1 (56.53) Vilmer Östman (Oskar Bergenström), 4–2 (58.49) Edvin Bertils (Samuel Kumpula Nordin, William Gunnarsson).

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: Östersunds IK, borta, 23 november

Östersunds IK U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 23 november