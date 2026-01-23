Ö-vik Hockey J20:s starka svit mot Umeå Hockeyklubb fortsätter

Ö-vik Hockey J20-seger med 5–4 efter förlängning

Alfons Eriksson avgjorde för Ö-vik Hockey J20

Andra raka segern för Ö-vik Hockey J20

Umeå Hockeyklubb är lite av ett drömmotstånd för Ö-vik Hockey J20. På fredagen vann Ö-vik Hockey J20 på nytt – den här gången hemma i Skyttishallen. Matchen i U20 region norr topp 8 herr slutade 5–4 (1–0, 1–3, 2–1, 1–0) efter förlängning. Det var Ö-vik Hockey J20:s fjärde raka seger mot Umeå Hockeyklubb.

Alfons Eriksson slog till efter bara 38 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Ö-vik Hockey J20–Umeå Hockeyklubb – mål för mål

Ö-vik Hockey J20 tog ledningen efter 15.29 genom Johannes Andersson på passning från Nils Byström.

Umeå Hockeyklubb kvitterade till 1–1 genom David Lidberg Vikström i början av andra perioden i andra perioden.

Ö-vik Hockey J20 tog ledningen på nytt genom Nils Byström efter 5.52.

Alex Alasaarela och David Lidberg Vikström såg till att Umeå Hockeyklubb vände till ledning med 2–3.

Ö-vik Hockey J20 kvitterade till 3–3 genom Johannes Andersson med knappt fyra minuter kvar att spela.

Umeå Hockeyklubb gjorde 3–4 genom Lucas Widmark med 2.59 kvar i perioden i tredje perioden.

Ö-vik Hockey J20 kvitterade till 4–4 genom Nils Byström med 1.06 kvar att spela av perioden.

I förlängningen tog det 38 sekunder innan Ö-vik Hockey J20 också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Alfons Eriksson, på pass av Sigge Forslund och Emil Eklund.

David Lidberg Vikström gjorde två mål för Umeå Hockeyklubb och ett assist. Nils Byström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Ö-vik Hockey J20.

Ö-vik Hockey J20:s nya tabellposition är andra plats medan Umeå Hockeyklubb är på åttonde och sista plats. Ö-vik Hockey J20 var sexa i tabellen för sex dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Örnsköldsvik HF vunnit.

Onsdag 28 januari möter Ö-vik Hockey J20 Sundsvall U20 borta 19.30 och Umeå Hockeyklubb möter Clemensnäs hemma 19.00.

Ö-vik Hockey J20–Umeå Hockeyklubb 5–4 (1–0, 1–3, 2–1, 1–0)

U20 region norr topp 8 herr, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (15.29) Johannes Andersson (Nils Byström).

Andra perioden: 1–1 (25.32) David Lidberg Vikström (Albin Sandström, Otto Lindström), 2–1 (25.52) Nils Byström (Rasmus Sjöqvist, Olle Andersson), 2–2 (36.23) David Lidberg Vikström (Alex Alasaarela), 2–3 (38.32) Alex Alasaarela.

Tredje perioden: 3–3 (56.23) Johannes Andersson (Viggo Öberg, Alvin Kavenstrand), 3–4 (57.01) Lucas Widmark (Otto Lindström, David Lidberg Vikström), 4–4 (58.54) Nils Byström (Sigge Forslund, Olle Andersson).

Förlängning: 5–4 (60.38) Alfons Eriksson (Sigge Forslund, Emil Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J20: 3-1-1

Umeå Hockeyklubb: 1-1-3

Nästa match:

Ö-vik Hockey J20: IF Sundsvall J20, borta, 28 januari 19.30

Umeå Hockeyklubb: Clemensnäs HC, hemma, 28 januari 19.00