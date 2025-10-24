Nylund och Östlund avgjorde hemma mot Skellefteå AIK

Brynäs vann med 2–1 mot Skellefteå AIK

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Julia Östlund avgjorde för Brynäs

Det blev en uddamålsseger för Brynäs i matchen mot Skellefteå AIK i SDHL på fredagen. Laget vann med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i Monitor ERP Arena.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. 6.01 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Jenniina Nylund framspelad av Sara Cajanova och Elin Svensson. Brynäs utökade ledningen genom Julia Östlund efter 5.55 i tredje perioden.

Leia Eriksson reducerade förvisso men närmare än 2–1 kom inte Skellefteå AIK.

Det här var Brynäs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s femte uddamålsförlust.

Skellefteå AIK:s nya tabellposition är åttonde plats medan Brynäs är på tredje plats.

Brynäs tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 26 oktober 14.00. Skellefteå AIK möter samma dag 16.00 Modo Hockey borta.

Brynäs–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

SDHL, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (26.01) Jenniina Nylund (Sara Cajanova, Elin Svensson).

Tredje perioden: 2–0 (45.55) Julia Östlund (Elin Svensson, Jenniina Nylund), 2–1 (49.51) Leia Eriksson (Ida Kuoppala, Jenna Pirttijärvi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Skellefteå AIK: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: Luleå/MSSK, hemma, 26 oktober

Skellefteå AIK: Modo Hockey, borta, 26 oktober