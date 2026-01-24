Nyköpings starka svit mot Nacka fortsätter

Nyköping vann med 3–1 mot Nacka

Hannes Lenntorp avgjorde för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Tre raka segrar hade Nyköping mot just Nacka i U20 region öst fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Nyköping på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) hemma i Stora Hallen.

Nyköping–Nacka – mål för mål

Noah Kolsbo gjorde 1–0 till Nyköping efter bara 2.34 framspelad av Isak Kolsbo.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 3.22 i tredje perioden kvitterade Nacka genom Erik Ekmark på pass av Wille Lönn Hernborg och Bailey Bascones. 15.49 in i tredje perioden fick Hannes Lenntorp utdelning och gav laget ledningen. Albin Andersson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med en sekund kvar att spela efter pass från Kevin Arnström. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nyköping har tre segrar och två förluster och 22–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har fem förluster och 6–17 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nyköpings HF Ungdom vunnit.

Måndag 26 januari möter Nyköping IK Göta borta 20.00 och Nacka möter Brinken borta 20.10.

Nyköping–Nacka 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

U20 region öst fortsättning herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (2.34) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo).

Tredje perioden: 1–1 (43.22) Erik Ekmark (Wille Lönn Hernborg, Bailey Bascones), 2–1 (55.49) Hannes Lenntorp, 3–1 (59.59) Albin Andersson (Kevin Arnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-1-1

Nacka: 0-1-4

Nästa match:

Nyköping: IK Göta, borta, 26 januari 20.00

Nacka: Brinkens IF, borta, 26 januari 20.10