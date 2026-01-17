Nyköpings SK 2 U18 vann efter avgörande i tredje perioden mot Värmdö HC 2

Nyköpings SK 2 U18-seger med 4–2 mot Värmdö HC 2

Jonathan Nälser avgjorde för Nyköpings SK 2 U18

Andra raka segern för Nyköpings SK 2 U18

Det blev seger för Nyköpings SK 2 U18 borta mot Värmdö HC 2 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nyköpings SK 2 U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–1, 1–1, 0–2).

Wings Arlanda nästa för Nyköpings SK 2 U18

Oliver Ström gav Nyköpings SK 2 U18 ledningen efter 10.53 assisterad av Neo Vallin. 1–1 kom efter 11.13 när Nathan Edfeldt fick träff efter förarbete av Esajas Helardot och Zebulon Pavlicek.

Värmdö HC 2 gjorde också 2–1 efter 7.08 i andra perioden när Love Tvelin hittade rätt framspelad av Niilo Virkkunen och Sverre Eklinder. Nyköpings SK 2 U18:s Olle Kusgård gjorde 2–2 efter 14.01 på pass av Jonathan Nälser.

6.35 in i tredje perioden slog Jonathan Nälser till på pass av Neo Jansson och gav laget ledningen. Efter 15.59 slog Eddie Jupiter till framspelad av Gustav Nilsson och ökade ledningen för Nyköpings SK 2 U18. 2–4-målet blev matchens sista.

Värmdö HC 2 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Nyköpings SK 2 U18 har sex poäng efter tre matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Stora Hallen.

Värmdö HC 2 tar sig an SK Iron Hockey i nästa match borta tisdag 20 januari 19.45. Nyköpings SK 2 U18 möter samma dag 19.40 Wings Arlanda hemma.

Värmdö HC 2–Nyköpings SK 2 U18 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (10.53) Oliver Ström (Neo Vallin), 1–1 (11.13) Nathan Edfeldt (Esajas Helardot, Zebulon Pavlicek).

Andra perioden: 2–1 (27.08) Love Tvelin (Niilo Virkkunen, Sverre Eklinder), 2–2 (34.01) Olle Kusgård (Jonathan Nälser).

Tredje perioden: 2–3 (46.35) Jonathan Nälser (Neo Jansson), 2–4 (55.59) Eddie Jupiter (Gustav Nilsson).

Nästa match:

Värmdö HC 2: SK Iron Hockey, borta, 20 januari 19.45

Nyköpings SK 2 U18: Wings HC Arlanda, hemma, 20 januari 19.40