Nyköpings SK 2 U18 vann borta mot Tullinge U18

Nyköpings SK 2 U18-seger med 3–2 mot Tullinge U18

Arvid Rosdahl matchvinnare för Nyköpings SK 2 U18

Tullinge U18 nu femte, Nyköpings SK 2 U18 på andra plats

Nyköpings SK 2 U18 tog till slut hem segern mot Tullinge U18 i matchen borta i Ica Riksten Arena på söndagen. Matchen i U18 division 1 östra C herr slutade 2–3 (1–1, 0–2, 1–0).

Åker/Strängnäs HC nästa för Nyköpings SK 2 U18

Nyköpings SK 2 U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 18 sekunder slog Neo Jansson till på pass av Arvid Rosdahl.

Men redan efter 5.40 gjorde Tintin Sandelius mål och kvitterade till 1–1. Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen redan efter efter 3.38 i andra perioden genom Neo Vallin assisterad av Tergel Uuganbayar.

Efter 17.45 i andra perioden nätade Arvid Rosdahl framspelad av Neo Jansson och gjorde 1–3. 5.34 in i tredje perioden slog Viggo Christensson till på pass av Vilhelm Winblad och Oskar Wallenius och reducerade. Men mer än så orkade Tullinge U18 inte med.

Tullinge U18 har två vinster och tre förluster och 29–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköpings SK 2 U18 har tre vinster och två förluster och 27–12 i målskillnad. Det här var Tullinge U18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nyköpings SK 2 U18:s andra uddamålsseger.

Tullinge U18:s nya tabellposition är femte plats medan Nyköpings SK 2 U18 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköpings SK 2 med 4–3.

Nästa motstånd för Tullinge U18 är Åker/Strängnäs HC. Lagen möts torsdag 20 november 19.15 i Åkers Ishall. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Åker/Strängnäs HC hemma söndag 23 november 15.40.

Tullinge U18–Nyköpings SK 2 U18 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

U18 division 1 östra C herr, Ica Riksten Arena

Första perioden: 0–1 (0.18) Neo Jansson (Arvid Rosdahl), 1–1 (5.40) Tintin Sandelius.

Andra perioden: 1–2 (23.38) Neo Vallin (Tergel Uuganbayar), 1–3 (37.45) Arvid Rosdahl (Neo Jansson).

Tredje perioden: 2–3 (45.34) Viggo Christensson (Vilhelm Winblad, Oskar Wallenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 2-0-3

Nyköpings SK 2 U18: 3-0-2

Nästa match:

Tullinge U18: Åker/Strängnäs HC, borta, 20 november

Nyköpings SK 2 U18: Åker/Strängnäs HC, hemma, 23 november