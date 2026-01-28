Nyköping vann toppmötet mot Eskilstuna Linden Hockey

Nyköping vann med 8–4 mot Eskilstuna Linden Hockey

Nyköpings sjätte seger på de senaste sju matcherna

Valter Wesley gjorde tre mål för Nyköping

Nyköping besegrade Eskilstuna Linden Hockey borta i den tidiga seriefinalen med 8–4 (2–3, 2–1, 4–0) i U18 allettan östra fortsättningsserie på onsdagen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Eskilstuna Linden Hockey ligger kvar på andra plats i tabellen och Nyköping är i fortsatt serieledning. I och med Nyköpings seger skiljer det nu fem poäng mellan lagen.

Segern var Nyköpings sjätte på de senaste sju matcherna.

Valter Wesley tremålsskytt för Nyköping

Eskilstuna Linden Hockey var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Nyköping hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Nyköping spelade bra i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–8 genom tre mål av Valter Wesley och ett mål av Dennis Niklasson och avgjorde matchen.

Valter Wesley gjorde tre mål för Nyköping och ett assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 5 mars i Stora Hallen.

Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Lidingö Vikings HC i nästa match borta söndag 1 februari 13.00. Nyköping möter samma dag 16.10 IK Göta hemma.

Eskilstuna Linden Hockey–Nyköping 4–8 (3–2, 1–2, 0–4)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 1–0 (5.27) Filip Ingman (Joel Vartiainen), 2–0 (5.46) Jamie Andersson (Maximilian Lainio, Eric Törnberg), 3–0 (7.37) Wilhelm Högback Norén (Hugo Wiklund), 3–1 (14.24) Malte Granlund (Alfred Lidén, Theo Grönqvist), 3–2 (15.40) Petter Karlsson.

Andra perioden: 4–2 (28.23) Filip Ingman, 4–3 (28.56) Dennis Niklasson (Emil Hernkvist), 4–4 (31.31) Lucas Hellberg (Sammy Nilsson, Zach Rohdin).

Tredje perioden: 4–5 (46.39) Valter Wesley (Vilmer Roshamn, Zsombor Kovacs), 4–6 (49.37) Valter Wesley, 4–7 (55.03) Valter Wesley, 4–8 (56.49) Dennis Niklasson (Valter Wesley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 2-0-3

Nyköping: 4-0-1

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Lidingö Vikings HC, borta, 1 februari 13.00

Nyköping: IK Göta, hemma, 1 februari 16.10