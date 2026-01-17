Nyköping vann efter sen kvittering mot Sollentuna

Seger för Nyköping med 4–3 efter förlängning

Alfred Gustafsson avgjorde för Nyköping

Seger nummer 3 för Nyköping

Matchen mellan hemmalaget Nyköping och gästande Sollentuna i U20 region öst fortsättning herr var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Nyköpings Noah Kolsbo. I förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0) genom Alfred Gustafsson efter 2. 44 och fullborda vändningen.

Nacka nästa för Nyköping

Elias Björkqvist gav gästande Sollentuna ledningen efter nio minuters spel assisterad av Isac Crozzoli och Hugo Wiberg. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 15.21 när Noa Dahlin slog till.

Efter 2.13 i andra perioden nätade Milan Jiri Ruzicka på pass av Branislav Fatul och August Ullén och gjorde 0–3. Nyköpings Jonathan Özdemir gjorde 1–3 efter 10.46 framspelad av Helmer Dalin och Kevin Arnström.

Nyköping reducerade igen efter 19.05 i tredje perioden genom Luiz Liljeblad framspelad av Jonathan Özdemir. Nyköping kvitterade till 3–3 med en sekund kvar att spela genom Noah Kolsbo på pass av Arvid Nilsson och Luiz Liljeblad.

Stor matchhjälte för Nyköping 2.44 in i förlängningen blev Alfred Gustafsson med det avgörande förlängningsmålet.

Luiz Liljeblad gjorde ett mål för Nyköping och två målgivande passningar.

Det här betyder att Nyköping ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Sollentuna på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nyköpings HF Ungdom vunnit.

Lördag 24 januari spelar Nyköping hemma mot Nacka 17.00 och Sollentuna mot IK Göta hemma 17.30.

Nyköping–Sollentuna 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (9.35) Elias Björkqvist (Isac Crozzoli, Hugo Wiberg), 0–2 (15.21) Noa Dahlin.

Andra perioden: 0–3 (22.13) Milan Jiri Ruzicka (Branislav Fatul, August Ullén), 1–3 (30.46) Jonathan Özdemir (Helmer Dalin, Kevin Arnström).

Tredje perioden: 2–3 (59.05) Luiz Liljeblad (Jonathan Özdemir), 3–3 (59.59) Noah Kolsbo (Arvid Nilsson, Luiz Liljeblad).

Förlängning: 4–3 (62.44) Alfred Gustafsson (Luiz Liljeblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-1-2

Sollentuna: 4-1-0

Nästa match:

Nyköping: Nacka HK, hemma, 24 januari 17.00

Sollentuna: IK Göta, hemma, 24 januari 17.30