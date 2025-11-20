Nyköping vände underläge och vann

Nyköping vann med 9–5 mot Järna

Zach Rohdin matchvinnare för Nyköping

Femte raka förlusten för Järna

Nyköping låg under inför sista perioden i hemmamatchen i U18 allettan östra herr mot Järna. Men laget vände underläget och vann med 9–5 (1–2, 3–3, 5–0) i torsdagens match i Stora Hallen.

Järnas lagledare Tom Carlsson tyckte till om matchen:

– Ja, vad säger man? Ingen match som går till världshistorien som den mest välspelade från något av lagen. Vi har ledningen ett antal gånger, men vi gör lite för många enkla misstag och blir straffade för dem. Fem mål framåt på bortaplan är bra, men vi behöver bli lite mer noggranna i försvarsspelet över 60 minuter för att få med oss poängen. Men solen går upp i morgon också och vi tar nya tag på söndag på hemmaplan.

Väsby nästa för Nyköping

Järna var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 4–5.

Nyköping vände på dock matchen när laget gjorde fem raka mål och gick från 4–5 till 9–5 i tredje perioden. 8–5-målet kom med bara 2.39 kvar att spela genom Zsombor Kovacs. Och med 49 sekunder kvar att spela kom också 9–5 genom Neo Vallin. Därmed tog laget en säker seger.

Marcus Söderman gjorde två mål för Järna och två assist, Emil Pralits stod för tre poäng, varav ett mål och Isac Ljungcrantz hade tre assists. Zach Rohdin och Zsombor Kovacs gjorde två mål och ett assist var för Nyköping.

Det här betyder att Nyköping ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Järna på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Nyköpings SK med 6–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Nyköping Väsby i Vilundaparkens Ishall A 17.45. Järna tar sig an Boo hemma 17.30.

Nyköping–Järna 9–5 (1–2, 3–3, 5–0)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (10.10) Maliik Hellqvist Ekendahl (Isac Ljungcrantz, Marcus Söderman), 1–1 (18.24) Zsombor Kovacs (Valter Wesley), 1–2 (19.47) Maliik Hellqvist Ekendahl (Marcus Söderman).

Andra perioden: 2–2 (22.20) Isak Wahnström (Arvid Rosdahl, Alfred Lidén), 3–2 (29.33) Zach Rohdin (Sammy Nilsson), 3–3 (31.27) Emil Pralits (Hugo Englund, Isac Ljungcrantz), 3–4 (36.54) Marcus Söderman (Emil Pralits), 3–5 (37.35) Marcus Söderman (Emil Pralits, Isac Ljungcrantz), 4–5 (38.16) Arvid Rosdahl (Isak Wahnström).

Tredje perioden: 5–5 (49.23) Roman Wullems, 6–5 (51.41) Zach Rohdin (Sammy Nilsson, Zsombor Kovacs), 7–5 (56.29) Theo Grönqvist (Isak Wahnström), 8–5 (57.21) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin, Gergo Lenkey), 9–5 (59.11) Neo Vallin (Lucas Hellberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Järna: 0-0-5

Nästa match:

Nyköping: Väsby IK HK, borta, 23 november

Järna: Boo HC, hemma, 23 november