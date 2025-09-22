Nyköping utklassade Enköping på hemmaplan

Nyköping vann med 8–0 mot Enköping

Isak Kolsbo tremålsskytt för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Nyköping dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Enköping i U20 region öst herr med hela 8–0 (0–0, 5–0, 3–0).

Det var andra raka för Nyköping, efter 2–1-segern mot Sollentuna i premiären.

Nyköpings Isak Kolsbo tremålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Nyköping dominerade i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

Nyköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Otis Miller, Isak Kolsbo och Elliot Olofsson.

Nyköpings Ossie Liljeblad stod för ett mål och tre assists och Isak Kolsbo gjorde tre mål.

Den 27 oktober möts lagen återigen, då i Bahcohallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Nyköping Vallentuna i Vallentuna Ishall 17.40. Enköping tar sig an Nacka hemma 15.40.

Nyköping–Enköping 8–0 (0–0, 5–0, 3–0)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Andra perioden: 1–0 (28.10) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman), 2–0 (30.18) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman), 3–0 (36.29) Otis Miller (Milton Grundmanis), 4–0 (37.39) Ossie Liljeblad (Noah Kolsbo), 5–0 (37.45) Jonathan Özdemir (Luiz Liljeblad, Elliot Olofsson).

Tredje perioden: 6–0 (45.20) Elliot Olofsson (Jonathan Özdemir, Luiz Liljeblad), 7–0 (46.11) Otis Miller (Lucas Jönsson), 8–0 (47.04) Isak Kolsbo (Ossie Liljeblad).

Nästa match:

Nyköping: Vallentuna Hockey, borta, 27 september

Enköping: Nacka HK, hemma, 27 september