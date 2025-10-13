Nyköping nollade IK Göta – seger med 5–0

Nyköping-seger med 5–0 mot IK Göta

Luiz Liljeblad avgjorde för Nyköping

Fjärde raka förlusten för IK Göta

Nyköping höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot IK Göta i U20 region öst herr. Matchen slutade 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Resultatet innebär att IK Göta nu har fyra förluster i rad.

Nyköping–IK Göta – mål för mål

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 14.02 i andra perioden nätade Noah Kolsbo framspelad av Ossie Liljeblad och Helmer Dalin och gjorde 4–0. Nyköping gjorde också 5–0 genom Jonathan Özdemir assisterad av Luiz Liljeblad och Elliot Olofsson efter 1.49 i tredje perioden.

Nyköping stannar därmed på tredje plats och IK Göta på åttonde plats, i tabellen.

Den 17 november spelar lagen mot varandra på nytt, i HCL Tech Arena.

Nyköping tar sig an Almtuna i nästa match borta lördag 18 oktober 17.45. IK Göta möter samma dag 17.30 Nacka hemma.

Nyköping–IK Göta 5–0 (3–0, 1–0, 1–0)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (1.25) Luiz Liljeblad (Jonathan Özdemir, Elliot Olofsson), 2–0 (9.48) Axel Isén (Petter Karlsson, Emil Hernkvist), 3–0 (19.11) Helmer Dalin (Noah Kolsbo, Ossie Liljeblad).

Andra perioden: 4–0 (34.02) Noah Kolsbo (Ossie Liljeblad, Helmer Dalin).

Tredje perioden: 5–0 (41.49) Jonathan Özdemir (Luiz Liljeblad, Elliot Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-1-2

IK Göta: 1-2-2

Nästa match:

Nyköping: Almtuna IS, borta, 18 oktober

IK Göta: Nacka HK, hemma, 18 oktober