Nyköping bröt förlustsviten – vann mot Lidingö Vikings HC U18

Nyköping vann med 5–3 mot Lidingö Vikings HC U18

Gustav Lindberg tvåmålsskytt för Nyköping

Emil Hernkvist matchvinnare för Nyköping

Efter fyra förluster i rad för Nyköping i U18 allettan östra herr kom en ljusning. Hemma mot Lidingö Vikings HC U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Stora Hallen slutade 5–3 (1–1, 3–0, 1–2).

Första perioden var jämn. Nyköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Zsombor Kovacs efter 1.33, men Lidingö Vikings HC U18 kvitterade genom Ludvig Lagerwall bara två minuter senare. I andra perioden var det Nyköping som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Gustav Lindberg och ett mål av Emil Hernkvist. Lidingö Vikings HC U18 reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Aleksis Frelihs och Jan Bajnar i tredje perioden.

Nyköping kunde dock avgöra till 5–3 med 6.11 kvar av matchen genom Petter Karlsson.

Emil Hernkvist gjorde ett mål för Nyköping och två målgivande passningar.

Det här betyder att Nyköping ligger kvar på tionde plats i tabellen och Lidingö Vikings HC U18 på sjätte plats. Lidingö Vikings HC U18 var tia i tabellen för tolv dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 11 december i Exakt Arena.

I nästa match, söndag 2 november möter Nyköping Wings Arlanda borta i Pinbackshallen 12.10 medan Lidingö Vikings HC U18 spelar hemma mot Boo 13.00.

Nyköping–Lidingö Vikings HC U18 5–3 (1–1, 3–0, 1–2)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (1.33) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin, Gerkö Lenkey), 1–1 (3.23) Ludvig Lagerwall (Aleksis Frelihs).

Andra perioden: 2–1 (23.22) Gustav Lindberg (Emil Hernkvist, Petter Karlsson), 3–1 (26.24) Gustav Lindberg (Emil Hernkvist), 4–1 (30.39) Emil Hernkvist (Valter Wesley).

Tredje perioden: 4–2 (46.11) Aleksis Frelihs (Elias Omberg, Jan Bajnar), 4–3 (48.37) Jan Bajnar, 5–3 (53.49) Petter Karlsson (Zach Rohdin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 1-0-4

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Nästa match:

Nyköping: Wings HC Arlanda, borta, 2 november

Lidingö Vikings HC U18: Boo HC, hemma, 2 november