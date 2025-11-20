Nybro Vikings segrade i toppmötet – Manfred Åkesson hjälte

Seger för Nybro Vikings med 5–2 mot Mörrums GoIS J18

Manfred Åkesson matchvinnare för Nybro Vikings

Andra raka nederlaget för Mörrums GoIS J18

Nybro Vikings tog emot Mörrums GoIS J18 i torsdagens toppmöte i U18 division 1 syd C herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Nybro Vikings, som besegrade Mörrums GoIS J18 med 5–2 (1–0, 3–0, 1–2).

– En skön seger efter en mycket bra genomförd match i framförallt andra och tredje perioden, kommenterade Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt efter matchen.

Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod om matchen:

– Första perioden är rätt okej, vi skapar många bra lägen men får inte in pucken. Andra är kanske vår sämsta för säsongen och där gräver vi oss en djup grop som är svår att ta sig ur. Vi måste få ihop 60 minuter för att vinna matcher igen.

Nybro Vikings–Mörrums GoIS J18 – mål för mål

Efter sex minuters spel gjorde Nybro Vikings 1–0.

Nybro Vikings startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Norton Jonsson, Manfred Åkesson och Sebastian Hammarstedt.

Efter 0.12 i tredje perioden ökade Nybro Vikings på till 5–0 genom Tristan Hoberg.

Mörrums GoIS J18 reducerade förvisso genom två mål av Sigge Grindhage men närmare än 5–2 kom inte Mörrums GoIS J18. Nybro Vikings tog därmed en säker seger.

Nybro Vikings Måns Holgersson hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att Nybro Vikings ligger på andra plats medan Mörrums GoIS J18 har tredjeplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 december i Jössarinken.

Söndag 23 november spelar Nybro Vikings borta mot Limhamn 14.00 och Mörrums GoIS J18 mot Alvesta hemma 15.00 i Jössarinken.

Nybro Vikings–Mörrums GoIS J18 5–2 (1–0, 3–0, 1–2)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (6.11) Casper Forsberg (Maksim Zdravevski, Måns Holgersson).

Andra perioden: 2–0 (25.12) Norton Jonsson (Manfred Åkesson), 3–0 (29.37) Manfred Åkesson (Måns Holgersson, Max Zettervall), 4–0 (32.31) Sebastian Hammarstedt (Ville Diesner, Casper Forsberg).

Tredje perioden: 5–0 (40.12) Tristan Hoberg (Måns Holgersson), 5–1 (50.27) Sigge Grindhage (Ludwig Johansson, Julius Doverlind), 5–2 (52.53) Sigge Grindhage (Oskar Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 3-0-2

Mörrums GoIS J18: 2-0-3

Nästa match:

Nybro Vikings: Limhamn HK, borta, 23 november

Mörrums GoIS J18: Alvesta SK, hemma, 23 november